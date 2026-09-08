Lesioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Moi Gomez Osasunako jokalariak lesioa du bizeps femoralean

Talde gorritxoak ez du zehaztu zenbat denbora egongo den bajan. Erdilari gorritxoak minduta bukatu zuen Alavesen kontrako partida.

Moi Gómez, jugador de Osasuna
Moi Gomez, Osasunako jokalaria
KIROLAK EITB LOGO

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Moi Gomez Osasunako jokalariak lesio arina du ezker hankako bizeps femoralean, klubak astearte honetan jakinarazi duenez.

Erdilari gorritxoak minduta bukatu zuen Alavesen aurkako partida. Horren ondorioz, hainbat proba egin zizkioten. Atzo ez zuen entrenatu, eta gaur zehaztu dituzte lesioaren nondik norakoak.

Klubak emandako partearen arabera, futbolaria hasi da lanean errekuperatzeko.

Lesioak Osasuna EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X