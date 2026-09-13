Braulio Vazquezek Osasuna utzi du, eta Catak hartu du kirol zuzendaritza
Braulio Vazquezek Osasunako kirol zuzendari kargua utzi du, ia hamarkada bateko ibilbidearen ostean, eta Jose Antonio Prieto Catak, orain arte futbol profesionaleko idazkari teknikoa izan denak, hartu du kargua, zuzendaritza batzordeak hala erabakita.
Braulio Vazquezek proiektu profesional berri bat abiatu nahi duela jakinarazi dio igande honetan Osasunari, eta hamarkada bat iraun duen etapa bat itxi du. Valentzia taldeak, bere aldetik, kontratuan jasotako etete-klausula (290.000 euro) ordaindu duela jakinarazi du.
Bihar, astelehena, 13:00etan, Vazquezek prentsaurrekoa eskainiko du Sadarren, azken urteetan bere etxea izan den horretan, agur esateko.
Osasunako zuzendaritza batzordeak erabaki du Jose Antonio Prieto Cata izatea kirol zuzendari berria. Horrela, 2017tik futbol profesionaleko idazkari teknikoa izan denak klubaren kirol zuzendaritza hartu du bere gain.
Osasunak eskerrak eman dizkio Braulio Vazquezi bere ibilbidean egindako lanagatik, eta zorterik onena opa dio etorkizuneko erronka profesionaletan.
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