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Ander Cantero: “Osasunak Ramisekin denboraldi polita egingo du”

Ander Cantero, portero del Burgos, conoce bien a Ramis
18:00 - 20:00
Ander Cantero, Burgoseko atezaina.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Burgoseko atezainak, Osasunako harrobian ibilitakoak, entrenatzaile berria talde gorritxora iritsi izana baloratu du, azken bi denboraldietan Plantion bere aginduetara jokatu ondoren.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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