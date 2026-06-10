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Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna

El técnico ha fichado por el club navarro hasta el final de la temporada 2027-2028. Ramis, de 55 años, llega del Burgos CF, de LaLiga Hypermotion, con el que ha estado a punto de clasificarse para el play-off de ascenso.
(Foto de ARCHIVO) Luis Miguel Ramis (coach; Albacete BP) during the Spanish football of La Liga 123, match between CA Osasuna and Albacete BP at the Sadar stadium, in Pamplona (Navarra), Spain, on Saturday, April 27, 2019. Fernando Pidal / AFP7 / Europapress 27/4/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
Luis Miguel Ramis, en imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Luis Miguel Ramis, Osasunako entrenatzaile berria
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Luis Miguel Ramis es el nuevo entrenador de Osasuna, hasta el final de la temporada 2027-2028, según ha anunciado este miércoles el club navarro. El técnico, de 55 años, llega del Burgos CF, de LaLiga Hypermotion, con el que ha estado a punto de clasificarse para el play-off de ascenso. Ramis, así, será el sustituto de Alessio Lisci, que dirigió a Osasuna en la temporada 2025-2026.

Así, Ramis se convierte en el entrenador del primer equipo de Osasuna para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Junto a él se incorporarán su segundo entrenador, José Manuel Gil, el asistente Iván Madroño, el preparador físico Miguel Ángel Fernández y el analista José Fajardo.

Ramis llega a Pamplona tras completar una destacada campaña al frente del Burgos CF, conjunto con el que sumó 72 puntos en Segunda División y firmó registros históricos, pese a quedarse fuera de la promoción de ascenso. Bajo su dirección, el equipo burgalés se convirtió en el menos goleado de la categoría, y destacó por su equilibrio táctico, competitividad y fortaleza lejos de casa.

El nuevo técnico rojillo acumula una amplia experiencia en los banquillos. Tras iniciar su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid y dirigir posteriormente al Castilla, asumió retos en clubes como Almería, Albacete, Tenerife, Espanyol y Burgos. Entre sus logros, figuran varias clasificaciones para los play-offs de ascenso, y la consolidación de equipos reconocidos por su solidez defensiva y su capacidad competitiva.

Después de una trayectoria de una década en Segunda División, Ramis afrontará ahora su primer desafío como entrenador en la máxima categoría. Osasuna confía en su experiencia, capacidad de trabajo y propuesta táctica para liderar una nueva etapa del club.

Fútbol LaLiga EA Sports El Sadar Luis Sabalza Osasuna

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