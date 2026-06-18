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Osasunak Victor Muñoz Liverpooli saldu diola iragarri du

Klub ingelesak 40 milioi ordainduko ditu aurrelariarengatik, eta nafarrek eskubide ekonomikoen % 50a zeukaten. Beraz, talde gorritxoak 20 milioi jasoko ditu.

Victor Muñoz, traspasado al Liverpool

Victor Muñoz, Liverpooleko jokalari berria. Argazkia: EP.

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KIROLAK EITB

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Osasunak iragarri du Andoni Iraolak zuzenduko duen Liverpoolekin akordio batera iritsi dela Victor Muñozen salmenta egiteko 40 milioi euroren truke, etete klausulan ezarritako zenbatekoa. Nafarrek jokalariaren eskubide ekonomikoen % 50a zuten, aurreko udan Real Madrilekin sinatutako akordioaren ondorioz. Beraz, talde gorritxoak 20 milioi jasoko ditu salmentagatik.

Sadarren eman duen denboraldi bakarrean, Bartzelonako 22 urteko futbolariak zazpi gol egin eta bost asistentzia banatu ditu. Bere abiaduragatik eta desorekatzeko gaitasunagatik bi aldiz LaLigako 23 urtez azpiko jokalari onena izendatu dute. Gainera, Espainiako selekzioarekin debuta egin du, eta Munduko Txapelketarako deialdian sartu dute.       

Bere agurrean, Osasunak eskerrak eman nahi izan dizkio Victor Muñozi "bere kirol errendimendu bikainagatik eta baita bere azken egunera arte Osasunarekiko errespetu eredugarria mantendu izanagatik. Era berean, bere erronka profesional berrian zorterik onena opa dio".

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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