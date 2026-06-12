Roberto Perez izango da Osasunako emakumezkoen taldeko entrenatzailea
Mirandako entrenatzaileak bere gain hartu du datorren denboraldirako lehen taldearen zuzendaritza, aurretik Alavesen egon ondoren.
Osasunak akordioa lortu du Roberto Perezekin datorren denboraldian emakumezkoen lehen taldeko entrenatzailea izan dadin, ostiral honetan klubak jakinarazi duenez. Mirandako entrenatzailearekin duen lotura 2027ko ekainaren 30era arte luzatuko da. Hala, Perezek zuzenduko du taldea, eta Javier Perujok bigarren entrenatzailea izaten jarraituko du.
Roberto Perez talde gorritxora batuko da, Alavesen emakumezkoen taldeko bigarren entrenatzailea izan ostean aurreko bi denboraldietan. Andrea Esteban entrenatzailearen talde teknikoan funtsezkoa izan da, eta babazorroek F Ligara igotzea lortu duten denboraldian parte hartu du.
Mirandako entrenatzailea lehen entrenatzaile gisa heldu da Osasunara datorren denboraldian emakumezkoen futbolaren zilarrezko mailari aurre egiteko.
Osasuna Promesas
Osasunak, halaber, Miguel Angel Sierra iragarri du Promesaseko entrenatzaile berri gisa datozen hiru denboraldietarako, C.D. Iruñako egungo entrenatzailerarekin lortutako akordioaren ondoren.
Entrenatzaile katalana gorritxoen egituran sartuko da talde nafarrak jokatzen duen Bigarren Federaziora igotzeko play-offa amaitzen denean. Bi aldeen arteko konpromisoak 2029ko ekainaren 30era arte iraungo du.
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ZUZENEAN: Luis Miguel Ramis Osasunaren entrenatzaile berriaren aurkezpena (18:00etan)
Luis Miguel Ramis, Osasunaren entrenatzaile berria
Entrenatzaileak 2027-2028 denboraldiaren amaierara arte zuzenduko du Nafarroako taldea. Ramis, 55 urtekoa bera, Hypermotion Ligako Burgos CF taldetik iritsi da Osasunara; azken denboraldian, Burgos igoerarako play-offerako sailkatzetik oso gertu gelditu da.
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