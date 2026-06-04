Dimite Mai Garde, directora deportiva de Osasuna
La pamplonesa abandona el cargo tras tres temporadas. Por otro lado, la Fundación Osasuna ha anunciado que reducirá progresivamente la aportación económica destinada a la sección la próxima temporada.
La Fundación Osasuna ha aceptado la dimisión de Mai Garde como directora deportiva de Osasuna Femenino y reducirá progresivamente la aportación económica destinada a la sección la próxima temporada dentro de una reorganización que integrará toda la estructura femenina bajo la gestión de Tajonar.
El patronato de Fundación Osasuna ha mantenido una reunión para evaluar la temporada de Osasuna Femenino y definir las líneas de trabajo de cara al próximo curso. Entre las principales decisiones adoptadas figura la aceptación de la dimisión de Mai Garde como directora deportiva del primer equipo y del filial, cargo que ha desempeñado durante las tres últimas temporadas. De esta forma se hace oficial un adiós que se filtró hace unos días.
La entidad ha querido agradecer públicamente la labor realizada por Garde durante este periodo, en el que ha estado al frente de la planificación deportiva de los dos principales equipos de la estructura femenina.
Reorganización
Además, el patronato ha acordado reorganizar el funcionamiento de la sección. A partir de ahora, Tajonar asumirá la gestión integral de todos los equipos femeninos, una responsabilidad que hasta la fecha ejercía únicamente sobre los conjuntos desde Osasuna C hacia abajo.
La planificación y coordinación quedarán en manos de un equipo formado por el director técnico del fútbol base femenino, Julen Borja, y la coordinadora de los equipos femeninos de cantera, Estíbaliz del Río.
Reducción de la aportación económica
En el plano económico, la Fundación ha avanzado su intención de reducir de forma paulatina la aportación extraordinaria realizada por el club en la última temporada. El presupuesto de la sección ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, pasando de los 500 000 euros de la campaña 2021-22 a los 1,7 millones de euros del pasado ejercicio.
Según ha explicado la entidad, la contribución del club superó el millón de euros durante la temporada recién finalizada, una cifra que se pretende rebajar progresivamente para regresar a niveles similares a los de campañas anteriores.
Por último, Osasuna ha anunciado que mantendrá todos los equipos de la estructura actual y creará un nuevo conjunto cadete-juvenil femenino. De esta forma, el fútbol femenino rojillo contará la próxima temporada con seis equipos: primer equipo, filial, Osasuna C, cadete-juvenil, infantil y fútbol 8.
Te puede interesar
La Comisión contra la Violencia propone cerrar dos meses El Sadar, y Osasuna tacha la medida de “injusta y desproporcionada”
El organismo solicita el cierre de El Sadar durante dos meses junto con una multa de 200 000 euros a Osasuna por "irregularidades en el control de acceso" en el entrenamiento abierto al público antes del encuentro contra el Getafe el pasado 22 de mayo.
Kike Barja, tras renovar hasta 2028 con Osasuna: “Creo que no hay nada más especial para un futbolista de aquí que jugar en el equipo de su tierra”
El capitán del conjunto navarro ha ampliado por dos temporadas, hasta 2028, su contrato con Osasuna; este lunes, ante los medios de comunicación, se ha mostrado muy contento y agradecido, por haber podido llegar a ese acuerdo.
Osasuna anuncia la renovación de Kike Barja hasta 2028
El capitán rojillo amplia por dos años más su vinculación con el club y tendrá una cláusula de 15 millones
Osasuna ata a Mauro Echegoyen hasta 2028 con opción a otras dos campañas más
Su cláusula de rescisión se eleva hasta los seis millones, que a su vez se incrementará hasta los 15 millones cuando forme parte del primer equipo. El centrocampista de Murchante ya debutó en octubre con el primer equipo ante el Sant Jordi en la primera eliminatoria de Copa.
Juan Cruz: “Ha sido un honor y un orgullo defender el escudo de Osasuna”
El defensa madrileño deja el club navarro, en el que ha jugado durante seis temporadas. En su despedida, ha destacado la final de la Copa del Rey de 2023 como su recuerdo más especial, pero ha puesto en valor, además, el día a día en el equipo y en Tajonar.
Braulio Vázquez: “Creo que necesitábamos un estímulo, una catarsis"
“No voy a pedir perdón por estar 8 años en primera división, tenemos que saber lo que somos. No sé cuántas veces he escuchado que había falta de ambición”, ha reprochado el director deportivo rojillo en la rueda de prensa de final de campaña. Por otro lado, ha dado por cerrada al 99% la renovación del capitán Kike Barja.
Juan Cruz no continuará en Osasuna
El defensa ha jugado durante seis temporadas en el club navarro, al que llegó desde el Elche, y deja Osasuna tras haber sido alineado en 164 partidos. “Ha sabido encarnar valores que le han hecho ganarse el respeto y cariño de compañeros y aficionados”, ha destacado la entidad pamplonesa.
Alessio Lisci deja de ser entrenador de Osasuna
El club navarro ha comunicado este lunes que el técnico italiano no continúa en el banquillo del equipo rojillo, con el que tenía una temporada más de contrato.
Catena: “No es como lo esperábamos ni como lo queríamos, pero estamos en Primera"
El jugador de Osasuna ha hablado tras lograr la permanencia pese a perder ante el Getafe (1-0) en la última jornada de LaLiga EA Sports. Se ha mostrado crítico por el final de temporada que han tenido, sobre todo por el "sufrimiento" ocasionado a los que les siguen.