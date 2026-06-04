La Fundación Osasuna ha aceptado la dimisión de Mai Garde como directora deportiva de Osasuna Femenino y reducirá progresivamente la aportación económica destinada a la sección la próxima temporada dentro de una reorganización que integrará toda la estructura femenina bajo la gestión de Tajonar.

El patronato de Fundación Osasuna ha mantenido una reunión para evaluar la temporada de Osasuna Femenino y definir las líneas de trabajo de cara al próximo curso. Entre las principales decisiones adoptadas figura la aceptación de la dimisión de Mai Garde como directora deportiva del primer equipo y del filial, cargo que ha desempeñado durante las tres últimas temporadas. De esta forma se hace oficial un adiós que se filtró hace unos días.

La entidad ha querido agradecer públicamente la labor realizada por Garde durante este periodo, en el que ha estado al frente de la planificación deportiva de los dos principales equipos de la estructura femenina.

Reorganización

Además, el patronato ha acordado reorganizar el funcionamiento de la sección. A partir de ahora, Tajonar asumirá la gestión integral de todos los equipos femeninos, una responsabilidad que hasta la fecha ejercía únicamente sobre los conjuntos desde Osasuna C hacia abajo.

La planificación y coordinación quedarán en manos de un equipo formado por el director técnico del fútbol base femenino, Julen Borja, y la coordinadora de los equipos femeninos de cantera, Estíbaliz del Río.

Reducción de la aportación económica

En el plano económico, la Fundación ha avanzado su intención de reducir de forma paulatina la aportación extraordinaria realizada por el club en la última temporada. El presupuesto de la sección ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, pasando de los 500 000 euros de la campaña 2021-22 a los 1,7 millones de euros del pasado ejercicio.

Según ha explicado la entidad, la contribución del club superó el millón de euros durante la temporada recién finalizada, una cifra que se pretende rebajar progresivamente para regresar a niveles similares a los de campañas anteriores.

Por último, Osasuna ha anunciado que mantendrá todos los equipos de la estructura actual y creará un nuevo conjunto cadete-juvenil femenino. De esta forma, el fútbol femenino rojillo contará la próxima temporada con seis equipos: primer equipo, filial, Osasuna C, cadete-juvenil, infantil y fútbol 8.