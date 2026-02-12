Prentsaurrekoa
Alessio Lisci: "Ondo gaude eta edozertarako gai garela uste dugu"

Declaraciones de Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, sobre el partido ante el Elche
Alessio Lisci, Osasunako entrenatzailea, prentsaurrekoan
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostiral honetan gorritxoek Elxen aurka jokatuko duten partida aztertzeko.

