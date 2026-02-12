Alessio Lisci: "Estamos bien y nos vemos capacitados para todo"
El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el partido que enfrentará a los rojillos al Elche este viernes. Ha asegurado que quieren mantener la buena racha.
Te puede interesar
Lisci: "Estamos contentos, pero creo que el empate era el resultado más justo"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre la victoria lograda contra el Celta (1-2) en la 23ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en Balaídos.
Osasuna sale a flote en la lluvia de Balaídos (1-2)
En un partido marcado por la intensa lluvia, Budimir ha adelantado a los rojillos, pero Borja Iglesias ha puesto el empate de penalti. Raúl García de Haro ha marcado el gol de la victoria.
Alessio Lisci: "Tenemos que ir con la máxima confianza"
El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el encuentro de LaLiga que les enfrentará al Celta este viernes.
Osasuna cierra la cesión de Sheraldo Becker al Mainz 05 con opción de compra obligatoria
El futbolista continua su carrera en la Bundesliga tras una operación que ha quedado cerrada entre ambos clubes para esta temporada.
Rubén García: "Con nuestra afición, parece que seamos cinco o seis jugadores más"
Rubén García ha afirmado, tras empatar 2-2 en el partido disputado hoy en El Sadar ante el Villarreal, que ve al equipo fuerte y que, aunque hoy no han logrado la victoria, son capaces de ganar a cualquiera en casa.
Osasuna se queda sin premio completo frente al Villarreal (2-2)
Reparto de puntos en el Sadar entre un Osasuna que ha sido superior durante muchos minutos y un Villarreal que ha crecido en el segundo tiempo. Los goleadores del encuentro han sido Víctor Muñoz y Budimir para los rojillos y Gerard Moreno que ha marcado dos tantos para el conjunto amarillo.
Lisci: "Estamos en un buen momento y estamos preparados"
Tras conseguir su primera victoria a domicilio en nueve meses, Osasuna se enfrenta este sabado al Villlarreal de Marcelino en la 22ª jornada de LaLiga EA Sports.
Rubén García: "Me he hecho mucho mejor persona aquí"
El jugador de Osasuna Rubén García ha comparecido en rueda de prensa para hablar de su renovación con el club rojillo hasta 2027. Ha explicado cómo se siente en Pamplona y en el equipo.
Rubén García renueva su contrato con Osasuna hasta 2027
Su cláusula de rescisión se mantiene en 8 millones de euros y mañana a las 12:30 horas ofrecerá una rueda de prensa en compañía del director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez.