Lisci, kanporaketari buruz: "1-2koaren aurretik epaileak ikusi ez duen faltak emaitza baldintzatu du"

Rueda de prensa de Alessio Lisci sobre el partido contra la Real Sociedad.
Alessio Lisci, Osasunako entrenatzailea
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak Realaren aurkako partida aztertu du, eta epailearen akats batek kanporaketa baldintzatu duela azpimarratu du.

Realak gora egin du Osasunaren aurka, derbian, eta penaltietan sailkatu da Kopako final-laurdenetarako
