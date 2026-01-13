Realak markagailua irauli du Osasunaren aurka, derbian, eta penaltietan sailkatu da Kopako final laurdenetarako
Nafarroako taldea 0-2 aurreratu da, Moncayolak eta Oyarzabalek bere atean sartutako golen bidez, baina Turrientesek eta Zubeldiak berdindu egin dute, azken minutuetan; luzapenean, Aitor Fernandezek penalti bat gelditu du, eta penalti jaurtiketetan Unai Marrerok bi gelditu ditu.
Reala 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako final laurdenetarako sailkatu da, astearte gauean, Anoetan, eta Osasuna, ordea, txapelketatik at gelditu da, bi taldeek jokatutako kanporaketan. Gipuzkoako taldeak penalti jaurtiketetan lortu du sailkatzea. Partida 2-2 amaitu da: Jon Moncayolak, laugarren minutuan, aurretik jarri du Osasuna; Mikel Oyarzabalek, 17.ean, bere atean, 0-2koa egin du; Beñat Turrientesek, 75. minutuan, 1-2koa sartu du; eta Igor Zubeldiak, 93.ean, binakoa egin du. Luzapenean, Aitor Fernandezek Oyarzabalen penalti bat gelditu du, eta penalti jaurtiketetan Reala 4-3 gailendu da.
Testuinguru horretan, Reala kondo ekin dio partidari, eta Mikel Oyarzabalek gertu izan du gola, hasi eta berehala; Osasunak, baina, segituan erantzun du ezin hobeto gainera: laugarren minutuan, Jon Moncayolak bikain jaurti du, areaz kanpotik, oso zaila izan den erremate batean, eta gol ederra sartu du, Alessio Lisciren taldea aurretik jarrita.
Golak konfiantza eman dio Osasunari, eta Nafarroako taldeak, gainera, abantaila handitu du. Korner batean, Mikel Oyarzabal, lehen zutoinean, aldentzen ahalegindu da, baina baloia Unai Marreroren aterantz joan da, eta Realeko atezainak ezin izan du gorritxoen gola saihestu. Osasunak, derbiko aurreneko minutuetan, alde oso esanguratsua eskuratu du, horrenbestez.
Reala ez zebilen eroso, eta ez zuen topatzen biderik Aitorren atera iristeko; Osasuna, aldiz, sendo zebilen, eta ondo eusten ari zitzaien txuri-urdinen erasoei. Lehenengo zatiko luzapenean izan ditu Matarazzoren taldeak gol aukerarik argienak; Caleta-Car eta Oyarzabal oso gutxigatik ez dira iritsi Susicek oso ondo orraztu duen baloira, eta, ia-ia jarraian, Carlos Solerri zutoinaren ondoan joan zaio kanpora jaurtiketa bat, atsedenaldira joan aurretik.
Marrerok geldiketa ederra egin dio Raul Garcia de Harori, bigarren zatia hasi eta segituan, eta Solerrek, beste arean, ezin izan du errematatu, atetik gertu zegoela. Realak azkar nahi zuen heldu Osasunaren atera, bizi-bizi, bigarren zati horretako lehen minutuetan. Tentsio handia zegoen Anoetan; izan ere, Alessio Lisciren taldeak abantaila ona zuen, baina Pellegrino Matarazzoren gizonak gogor ari ziren presionatzen.
73. minutuan, Jon Mikel Aramburuk kanpora bota du, buruz. Bi minuturen buruan, Beñat Turrientesek, jaurtiketa oso on baten bidez, areaz kanpotik, gola sartu du, Realarentzat. Anoetak eztanda egin du, beasaindarraren golaren ondorioz; minutu asko gelditzen ziren, kanporaketan, oraindik.
Caleta-Carrek baloia sareetara bidaltzea lortu du, baina jokoz kanpo zegoen. Reala etengabe ari zen erasoan, eta Osasuna ondo zebilen atzealdean. Zakharyani geldiketa ikusgarria egin dio Aitorrek, oso argia izan den aukeran, baina Gipuzkoako taldeak oraindik ere ez du amore eman; hala, luzapenean, Igor Zubeldiak berdinketako gola sartu du.
Oskarssonek, berdegunean zazpi minutuz izan eta gero, zelaia utzi du, eta Jon Martinek ordezkatu du, luzapenerako. Realak eta Osasunak, ziurrenik oso nekatuta, ez dute horren bizi jokatu luzapen horretan, hasieran behintzat. 102. minutuan, Ante Budimirrek, buruz, langara errematatu du; hurrengo jokaldian, Javi Galanek, area barruan, eskuz ukitu du baloia, eta epaileak penaltia adierazi du. Aitor Fernandezek, baina, geldiketa bikaina eginda, baloia aldendu du.
Tentsio eta emozio handia zegoen, derbian. Azken minutuetan, Aitor Fernandez izan da heroia, Osasunarentzat; arrasatearrak bi geldiketa ikaragarri egin ditu.
Hala, penaltiek zehaztu dute nork egingo zuen aurrera. Oyarzabalek, Guedesek, Solerrek eta Sergio Gomezek gola sartu dute, Unai Marrerok Moncayolaren eta Catenaren jaurtiketek gelditu ditu, eta Reala Kopako final laurdenetan da.
