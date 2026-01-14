Rueda de prensa
Lisci, sobre la eliminatoria: "El error arbitral previo al 1-2 ha sido condicionante"

Rueda de prensa de Alessio Lisci sobre el partido contra la Real Sociedad.
18:00 - 20:00
Alessio Lisci, entrenador de Osasuna
Euskaraz irakurri: Lisci, kanporaketari buruz: "1-2 baino lehenagoko akats arbitrala baldintzatzailea izan da"
Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, ha analizado el encuentro ante la Real Sociedad. Ha subrayado que un error arbitral ha condicionado la eliminatoria.

La Real Sociedad remonta ante Osasuna, en el derbi, y se clasifica en los penaltis para cuartos de final de la Copa
