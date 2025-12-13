Lisci: "Tokatzen zen partida egin dugu; taldeak partida bikaina egin du, eskatu diedan ia guztia egin dute"
Osasunak 2-0 galdu du Bartzelonaren aurka Spotify Camp Noun. Partidaren ondoren, Alessio Liscik adierazi du taldea ondo aritu dela, akats batzuk tarteko, baina eskatutakoa bete dutela.
