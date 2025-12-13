LALIGA EA SPORTS
Lisci: "Tokatzen zen partida egin dugu; taldeak partida bikaina egin du, eskatu diedan ia guztia egin dute"

18:00 - 20:00
Alessio Lisci
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasunak 2-0 galdu du Bartzelonaren aurka Spotify Camp Noun. Partidaren ondoren, Alessio Liscik adierazi du taldea ondo aritu dela, akats batzuk tarteko, baina eskatutakoa bete dutela.

Osasunaren hormak ez dio Bartzelonaren erasoari eusten (2-0)
Futbola Osasuna EA Sports Liga

