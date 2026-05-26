Juan Cruzek ez du Osasunan jarraituko

Juan Cruz eta Jorge de Frutos
Juan Cruz, Osasunaren partida batean Rayo Vallecanoren aurka. Argazkia: Europa Press.
Juan Cruz atzelariak ez du Osasunan jarraituko, asteartean Nafarroako klubak iragarri duenez. Futbolari madrildarrak sei denboraldi eman ditu Osasunan; Elxetik iritsi zen bertara, 2020an. 164 partida jokatu ditu talde gorritxoan: “Bere lehen denboralditik, taldekideen eta zaleen errespetua eta maitasuna bereganatu zituen, eta balioak defendatzen jakin izan du”, nabarmendu du Iruñeko klubak.

Osasunako jokalari bezala, Juan Cruzek Errege Kopako txapeldunorde izatea lortu zuen 2023an, eta klub gorritxoak gogora ekarri duenez, Iruñean izandako sei denboraldietan erdietsi du, lankideekin batera, Lehen Mailari eutsi dio.

Asteazkenean, 11:30ean, Sadarren, Juan Cruzek prentsaurrekoa emango du, agur esateko.  

Espanyol's Kike García (C) celebrates after scoring against Osasuna during the Spanish LaLiga soccer march between CA Osasuna and RCD Espanyol, in Pamplona, Spain, 17 May 2026. EFE/ Jesus Diges
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea

Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, partidan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago.

