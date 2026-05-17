Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea
Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, partidan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago.
Osasunak Espanyolen aurka galdu du, 1-2, Sadarren, 2025-2026 denboraldiko EA Sports Ligako hogeita hamazazpigarren jardunaldian, igandean, eta, hala, ezin izan du matematikoki bermatu datorren denboraldian goreneko mailan jarraitzea; izan ere, hori txapelketako azken jardunaldian egin beharko du, datorren asteburuan, Getafen. Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, neurketan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago.
Osasuna vs Espanyol (1-2): partidako laburpena
Alessio Liscik Victor Muñoz sartu du Osasunaren hasierako hamaikakoan; hegalekoak ezin izan du jokatu azken asteetan. Sergio Herrera ere bueltatu da taldera, partida bateko zigorra beteta. Talde gorritxoa eta Espanyol oso parean aritu dira neurketako aurreneko minutuetan: Osasuna erasoan azkar jokatzen saiatu da, baina ezin izan du gol aukera argirik sortu.
27. minutuan, Espanyolek 0-1ekoa sartu du. Carlos Romerok egin du, areaz kanpotik, ezkerkada on baten bidez; jaurtiketa zutoinaren ondotik sartu da, eta Sergio Herrerak ezin izan du ezer egin. Osasunak oso gutxigatik ez du berdindu ia jarraian, baina Dimitrovicek Ruben Garciaren errematea gelditu du, eta Romerok atepetik atera du Lucas Torrok gertutik egindako jaurtiketa.
Romeroren gola (0-1)
Presio gogorra eginda, Espanyolen areara iristeko ahalegina eginez, Nafarroako taldeak jokoaren kontrola izan du atsedenaldira bitartean, baina ezin izan du nagusitasun hori baliatu gola sartzeko. Lehen zatia bukatuta, Osasunako zaleak, Sadarren, berdeguneari begira zebiltzan, bai eta Levante-Mallorca eta Atletico Madril-Girona partidei ere (bietan, etxeko taldea 1-0 ari zen gailentzen).
Osasunak gola merezi zuen, eta berehala sartu du bigarren zatian, 48. minutuan. Victor Muñozek sartu du; kataluniarrak area ertzean hartu du baloia, gogor jaurti eta Dimitrovicen sareetara bidali. 1-1ekoa zen, eta Sadarreko zaleek eztanda egin dute, pozarren.
Victor Muñozen gola (1-1)
Nolanahi ere, Espanyolek handik oso gutxira sartu du bigarren gola, lau minuturen buruan. Kike Garciak lortu du, bere taldekideek eskuinaldetik egindako erasoko jokaldi on bat baliatuta. Azken pasea Dolanek eman du; Kike Garciak, Osasunako jokalari ohia bera, ez du gola ospatu nahi izan.
Kike Garciaren gola (1-2)
Raul Garcia de Haro, Iker Muñoz eta Moi Gomez zelairatu dira ordua beteta, berdinketaren bila. Korner batean, Budimirrek oso ondo errematatu du buruz, Dimitrovicen angelura, baina Espanyoleko atezainak geldiketa bikaina egin dio kroaziarrari. Lisciren taldeak atzean sartu du Espanyol, baina ezin zuen beste gol bat sartu.
Sadar talde gorritxoa bultzatzen saiatzen ari zen, azken minutuetan. Osasuna erabateko erasoan zebilen, erdiraketa arriskutsuak ari zen egiten, kornerrak ari ziren behartzen… Boyomok, luzapeneko minutuetan, oso gertu izan du 2-2koa, baina bigarren gol hori ez da iritsi, eta Osasunak ez du saririk izan.
Fitxa teknikoa
1 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier (Barja, 79. min), Boyomo, Catena, Bretones (Galan, 67. min); Moncayola (Moi Gomez, 58. min), Torro (Iker Muñoz, 58. min); Ruben Garcia (Raul, 58. min), Aimar, Victor Muñoz, Budimir.
2 – Espanyol: Dmitrovic; Omar, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano (Pickel, 64. min); Dolan, Edu Exposito (Calero, 64. min), Pere Milla; eta Kike Garcia (Roberto, 64. min).
Golak: Romero, 0-1 (27. min), Victor Muñoz, 1-1 (48. min), Kike Garcia, 1-2 (53. min).
Epailea: Miguel Angel Ortiz (Madril). Osasunako Iker Muñoz eta Espanyoleko Lozano eta Roca zigortu ditu, txartel horiak aterata.
Nabarmentzekoa: 21.186 zale izan dira Sadarren.
Zure interesekoa izan daiteke
Lisci: “Futbola sentipen indartsuak daudenean da erakargarria"
Osasunako entrenatzaileak Espanyolen aurka EA Sports Ligako 37. jardunaldian jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
Raul Morok ez ditu azken bi jardunaldiak jokatuko, lesioagatik
Jokalari katalanak berdegunetik alde egin behar izan zuen lehen zatian koltxoneroen aurrean, eskuin izterreko atzealdean min egin ostean.
Budimir: “Aurkariaren atean eraginkorragoak izan behar gara”
Osasunak 1-2 galdu du Atletico Madrilen aurka, Sadarren. Talde gorritxoak, aukera asko izan dituen arren, gol bakarra sartu du eta Europan sartzeko aukeratik urrundu ditu. (Bideoa gazteleraz)
Osasunak Atleticoren eraginkortasunaren aurka talka egin du, eta Europako ametsa urruntzen ari zaiola ematen du (1-2)
Lookmanen eta Sorlothen golek Alessio Liscik zuzentzen duen taldea zigortu dute, nahiz eta gehiago merezi izan duen lehen zatian, atsedenaldira berdindurik joteko moduan egon da behintzat, baina bigarrenean beste gol bat jaso du. Barjak aldea murriztu du luzapenean.
“Talde sendoa izan behar gara; ez dago Atleticok menderatzen ez duen jokoaren faserik”
Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du bihar, maiatzak 12, Sadarren. Hauxe da talde gorritxoaren egoera: Liscik esan bezala, “Ez dakigu bihar salbazioagatik edo Europarengatik borrokatuko dugun”, baina argi dute garaipena eta puntuak behar dituztela. (Bideoa gazteleraz)
Alessio Lisci: “Gauza arraro asko gertatu dira, baina ez dut hitz egin nahi"
Osasunak 3-2 galdu du Levanteren aurka ostiral honetan. Lehen 10 minutuetan 0-2 jarri arren, defentsan egindako akatsek eta Sergio Herrerak ikusi duen txartel gorriak partida baldintzatu dute.
Osasuna loriatik amesgaiztora igaro da Levanteren aurka (3-2)
Lehen 10 minutuetan 0-2 jarri arren, defentsako akatsek eta Herrerak jasotako txartel gorriak partida baldintzatu dute, eta gorritxoek porrot mingarria jaso dute.
Alessio Lisci, Levanteren aurkako partidari buruz: “Irabazteko prestatu gara, ez dago b planik”
Osasunak Levanteren aurka jokatuko du bihar. Bi taldeek behar dute garaipena eta Liscik badaki partida “zaila eta psikologikoa izango dela”. “Aimar ondo dagoela” ere adierazi du, baina italiarrak ez du argi utzi zelaian ikusiko dugun edo ez. (Bideoa gazteleraz)
Moncayola: “Azken 10 minutuetan, partida kaosa izan da"
Osasunako jokalariak Bartzelonaren aurka jasandako porrotaz (1-2) hitz egin du, Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 34. jardunaldiko partidan.