37. JARDUNALDIA

Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea

Espanyol's Kike García (C) celebrates after scoring against Osasuna during the Spanish LaLiga soccer march between CA Osasuna and RCD Espanyol, in Pamplona, Spain, 17 May 2026. EFE/ Jesus Diges

Catena, 1-2ko golaren ostean; gol hori Kike Garciak sartu du. Argazkia: EFE.

J. E. R. | KIROLAK EITB

Osasunak Espanyolen aurka galdu du, 1-2, Sadarren, 2025-2026 denboraldiko EA Sports Ligako hogeita hamazazpigarren jardunaldian, igandean, eta, hala, ezin izan du matematikoki bermatu datorren denboraldian goreneko mailan jarraitzea; izan ere, hori txapelketako azken jardunaldian egin beharko du, datorren asteburuan, Getafen. Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, neurketan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago. 

Osasuna vs Espanyol (1-2): partidako laburpena

Alessio Liscik Victor Muñoz sartu du Osasunaren hasierako hamaikakoan; hegalekoak ezin izan du jokatu azken asteetan. Sergio Herrera ere bueltatu da taldera, partida bateko zigorra beteta. Talde gorritxoa eta Espanyol oso parean aritu dira neurketako aurreneko minutuetan: Osasuna erasoan azkar jokatzen saiatu da, baina ezin izan du gol aukera argirik sortu.

27. minutuan, Espanyolek 0-1ekoa sartu du. Carlos Romerok egin du, areaz kanpotik, ezkerkada on baten bidez; jaurtiketa zutoinaren ondotik sartu da, eta Sergio Herrerak ezin izan du ezer egin. Osasunak oso gutxigatik ez du berdindu ia jarraian, baina Dimitrovicek Ruben Garciaren errematea gelditu du, eta Romerok atepetik atera du Lucas Torrok gertutik egindako jaurtiketa. 

Romeroren gola (0-1)

Presio gogorra eginda, Espanyolen areara iristeko ahalegina eginez, Nafarroako taldeak jokoaren kontrola izan du atsedenaldira bitartean, baina ezin izan du nagusitasun hori baliatu gola sartzeko. Lehen zatia bukatuta, Osasunako zaleak, Sadarren, berdeguneari begira zebiltzan, bai eta Levante-Mallorca eta Atletico Madril-Girona partidei ere (bietan, etxeko taldea 1-0 ari zen gailentzen).

Osasunak gola merezi zuen, eta berehala sartu du bigarren zatian, 48. minutuan. Victor Muñozek sartu du; kataluniarrak area ertzean hartu du baloia, gogor jaurti eta Dimitrovicen sareetara  bidali. 1-1ekoa zen, eta Sadarreko zaleek eztanda egin dute, pozarren.

Victor Muñozen gola (1-1)

Nolanahi ere, Espanyolek handik oso gutxira sartu du bigarren gola, lau minuturen buruan. Kike Garciak lortu du, bere taldekideek eskuinaldetik egindako erasoko jokaldi on bat baliatuta.  Azken pasea Dolanek eman du; Kike Garciak, Osasunako jokalari ohia bera, ez du gola ospatu nahi izan. 

Kike Garciaren gola (1-2)

Raul Garcia de Haro, Iker Muñoz eta Moi Gomez zelairatu dira ordua beteta, berdinketaren bila. Korner batean, Budimirrek oso ondo errematatu du buruz, Dimitrovicen angelura, baina Espanyoleko atezainak geldiketa bikaina egin dio kroaziarrari. Lisciren taldeak atzean sartu du Espanyol, baina ezin zuen beste gol bat sartu.

Sadar talde gorritxoa bultzatzen saiatzen ari zen, azken minutuetan. Osasuna erabateko erasoan zebilen, erdiraketa arriskutsuak ari zen egiten, kornerrak ari ziren behartzen… Boyomok, luzapeneko minutuetan, oso gertu izan du 2-2koa, baina bigarren gol hori ez da iritsi, eta Osasunak ez du saririk izan

Fitxa teknikoa

1 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier (Barja, 79. min), Boyomo, Catena, Bretones (Galan, 67. min); Moncayola (Moi Gomez, 58. min), Torro (Iker Muñoz, 58. min); Ruben Garcia (Raul, 58. min), Aimar, Victor Muñoz, Budimir.

2 – Espanyol: Dmitrovic; Omar, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano (Pickel, 64. min); Dolan, Edu Exposito (Calero, 64. min), Pere Milla; eta Kike Garcia (Roberto, 64. min).

Golak: Romero, 0-1 (27. min), Victor Muñoz, 1-1 (48. min), Kike Garcia, 1-2 (53. min).

Epailea: Miguel Angel Ortiz (Madril). Osasunako Iker Muñoz eta Espanyoleko Lozano eta Roca zigortu ditu, txartel horiak aterata.

Nabarmentzekoa: 21.186 zale izan dira Sadarren.

