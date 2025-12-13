Lisci: "Hemos hecho el partido que tocaba; el quipo ha hecho un partidazo, han hecho casi todo lo que les he pedido"
Osasuna ha perdido 2-0 ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Tras el partido, Alessio Lisci ha señalado que el equipo ha estado bien, con algunos errores, pero que han cumplido con lo pedido.
El muro de Osasuna no aguanta el ataque del Barcelona (2-0)
Los rojillos lo han dado todo en defensa ante un equipo que se ha acercado constantemente a su área hasta que Raphinha ha marcado los dos goles de la victoria.
Lisci: "Todo puede pasar en el fútbol y lo vamos a intentar ante el Barcelona"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que les enfrentará al Barcelona el sábado, en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. Sabe que el Barça es un rival duro, pero espera seguir con las buenas sensaciones que ha dado el equipo los últimos partidos.
Boyomo, Lucas Torró, Aimar Oroz y Arguibide podrán jugar ante el FC Barcelona, el sábado
Los cuatro jugadores de Osasuna terminaron con problemas físicos el partido del pasado lunes, contra el Levante, pero podrán estar disponibles para Alessio Lisci en el encuentro del Camp Nou.
Osasuna retoma el rumbo con un sólido triunfo ante el Levante en El Sadar (2-0)
El conjunto rojillo ha firmado una actuación convincente en un duelo directo por la permanencia que ha dejado al Levante aún más tocado.
Víctor Muñoz: ''Tanto la afición como el equipo se merecían una victoria''
El jugador de Osasuna Víctor Muñoz marcó el primero de los dos goles que dieron la victoria al conjunto navarro. Así ha analizado el encuentro el futbolista catalán.
Osasuna blinda al veloz atacante canterano Alykall Doumbia hasta 2029
Además, el club rojillo podrá prorrogar la vinculación dos campañas adicionales hasta el 2031. La cláusula de rescisión del jugador será de 20 millones, incrementándose a los 40 si forma parte del primer equipo.
Valentin Rosier entrena con sus compañeros, en Tajonar
El jugador de Osasuna ha podido ejercitarse con el grupo, tras más de mes y medio lesionado; así, podría reaparecer el próximo lunes, en el partido ante el Levante.
Lisci se muestra crítico con su equipo a pesar de la victoria y la clasificación
"A balón parado teníamos que haber estado mucho más centrados, proque al final hemos vuelto abrir el partido en balón parado y segundas jugadas. No estoy contento con la gestión de la ventaja, por supuesto", ha dicho el entrenador rojillo tras ganar al Ebro.
Resumen y goles del partido de Copa del Rey Ebro vs. Osasuna (3-5)
Osasuna se ha clasificado para dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras superar, en la segunda eliminatoria, al Ebro, por 3-5. Raúl García ha marcado dos goles, y los demás han sido de Moi Gómez, Sheraldo Becker y Víctor Muñoz.