LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lisci: "Hemos hecho el partido que tocaba; el quipo ha hecho un partidazo, han hecho casi todo lo que les he pedido"

18:00 - 20:00
Alessio Lisci
Euskaraz irakurri: Lisci: "Tokatzen zen partida egin dugu; taldeak partida bikaina egin du, eskatu diedan ia guztia egin dute"
author image

EITB

Última actualización

Osasuna ha perdido 2-0 ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Tras el partido, Alessio Lisci ha señalado que el equipo ha estado bien, con algunos errores, pero que han cumplido con lo pedido.

El muro de Osasuna no aguanta el ataque del Barcelona (2-0)
Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X