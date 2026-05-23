EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Osasunak galdu egin du Getaferen aurka, baina Lehen Mailan jarraituko du (1-0)

Porrotaren ondoren, aurkari zuzenen emaitzen zain geratu dira. Gironaren eta Elxeren arteko berdinketak mesede egin dio talde nafarrari, beste urte batez Lehen Mailan jarraituko duelarik.
Osasuna Budimir
Budimir, partidako jokaldi batean. Argazkia: @Osasuna
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak 1-0 galdu du Getaferen aurka larunbat honetan, Coliseum zelaian jokatu den EA Sports Ligako azken jardunaldiko partidan. Gorritxoek puntu bat behar zuten maila gorenean jarraitzeko, baina porrotaren ondoren, aurkari zuzenen emaitzen zain geratu dira. Gironaren eta Elxeren arteko berdinketak mesede egin dio talde nafarrari, beste urte batez Lehen Mailan jarraituko duelarik.

Gorritxoek ondo hasi dute partida, aurkariaren area bizkor bilatuz. Hala, haiena izan da partidako lehen aukera. Korner batean, Torrok buruz errematatu du, baina erdiratuegi atera zaio atezainaren eskuetara.

Raul Garcia de Harok aukera paregabea izan du Soriaren aurrean bakarrik geratu denean, baina bere jaurtiketa ahulegia izan da.

Getaferen lehen aukera zuzeneko falta batean etorri da. Millak zuzenean jaurti du, zutoinera itsatsita, baina Sergio Herrerak ondo sartu ditu ukabilak baloia urruntzeko.

Horren ostean, jokoa erritmoz jaitsi da. Etxeko taldeak baloiaren jabetza gehiago izan du, baina ez du arriskurik sortu ondo kokatuta egon den Osasunaren aurka. Lehen zatiko azken minutuetan Herrerak beste geldiketa on bat egin du aurkaria aurreratzea eragozteko, eta markagailua hutsean joan dira aldageletara.

Bigarren zatia ere gidoi berdinarekin hasi da, ordura arteko beste partidetako emaitzekin, bi taldeei berdinketak balio baitzien helburuak betetzeko. Baina, jokoa ordura iritsita, Luis Millak areaz kanpoko jaurtiketa bat egin du eta, Herrando jo ondoren, baloia desbideratu egin da eta sarera sartu da, atezaina ezustean harrapatuta (1-0).

Liscik berdinketaren bila joan nahi izan du, beste partidei begiratu gabe, eta Kike Barja eta Ruben Garcia zelairatu ditu freskotasuna bilatuz, Torro eta Herrandoren ordez. Zoritxarrez, sartu bezain pronto, Ruben Garciak min hartu du eta ezin izan du zelaian jarraitu. Moi Gomez sartu da bere ordez.

Denborak aurrera egin ahala Osasunari urduritasuna sartu zaio, ideiarik eta aukera argirik gabe ikusten baitzen. Galanek burukada indartsua jo du bost minuturen faltan, baina erdiratuegi atera zaio. Raul Garcia ere falta zuzen batekin saiatu da, baina gora joan zaio.

Azken minutuak oso biziak izan dira, dena oso irekita baitzegoen, eta jaitsiera postuak jokoan. Osasuna denarekin jaurti da gora, baina ez du lortu golik eta aurkarien emaitzen zain geratu da.

Gorritxoen zorionerako, Gironak berdindu egin du Elxen aurka (1-1), beraz, Osasunak maila gorenean jarraituko du beste urte batez.

Bigarren Mailara jaitsiko diren taldeak Girona, Mallorca eta Oviedo izango dira.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Espanyol's Kike García (C) celebrates after scoring against Osasuna during the Spanish LaLiga soccer march between CA Osasuna and RCD Espanyol, in Pamplona, Spain, 17 May 2026. EFE/ Jesus Diges
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea

Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, partidan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X