Ateak irekita entrenatuko du Osasunak ostiralean, Sadarren, 18:00etan, Getaferen aurkako partida erabakigarriaren aurretik

Osasunaren zaleek beraien laguntza erakutsi ahalko diote talde nafarrari, Coliseum estadioan jokatuko den partidaren bezperan; bertan, talde gorritxoak EA Sports Ligari eustea baieztatzea bilatuko du.

Osasuna Sadarren
Sadar; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | KIROLAK EITB

Osasunak bere zaleak deitu ditu ostiral arratsaldeko. Alessio Lisciren taldeak Sadarren entrenatuko du ate irekiekin, 18:00etatik aurrera, larunbat arratsean Getaferen aurka jokatuko duen partida erabakigarriaren aurretik (21:00). Talde nafarrak maila mantentzea jokoan izanen du Coliseum estadioan, gainera, ezingo du bere zaleen laguntza izan madrildar estadioan, obratan dagoelakoz, baina Iruñean egingo diote harrera Getafera bidaiatu aurretik.

Partida horretan, puntu bat lortu behar du Osasunak beste zelaietara ez begiratu behar izateko. Hori lortu ezik, Mallorca-Oviedo, eta bereziki, Girona-Elx partiden zain egon beharko da.  

Espanyol's Kike García (C) celebrates after scoring against Osasuna during the Spanish LaLiga soccer march between CA Osasuna and RCD Espanyol, in Pamplona, Spain, 17 May 2026. EFE/ Jesus Diges
Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea

Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, partidan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago. 

