Braulio Vazquez: “Uste dut pizgarri bat behar genuela, katarsi bat"
"Ez dut barkamenik eskatuko 8 urtez lehen mailan mantentzeagatik, nortzuk garen jakin behar dugu. Ez dakit zenbat aldiz entzun dudan anbizio falta dagoela", aurpegiratu du kirol zuzendari gorritxoak denboraldi amaierako prentsaurrekoan. Bestalde, Kike Barja kapitainaren kontratu berritzea % 99ra itxitzat jo du.
Juan Cruzek ez du Osasunan jarraituko
Atzelariak sei denboraldi eman ditu Nafarroako klubean; Elxetik iritsi zen bertara. 164 partida jokatu ditu talde gorritxoan: “Bere lehen denboralditik, taldekideen eta zaleen errespetua eta maitasuna bereganatu zituen, eta balioak defendatzen jakin izan du”, nabarmendu du Iruñeko klubak.
Alessio Liscik Osasunako entrenatzailea izateari utzi dio
Nafarroako klubak astelehenean iragarri du italiarrak ez duela jarraituko taldea zuzentzen; Liscik beste urtebeterako kontratua zuen, Osasunarekin.
Catena: “Ez da izan espero genuen bezala, ezta nahi genuen bezala ere, baina Lehen Mailan gaude"
Osasunako jokalariak salbazioa lortu ondoren hitz egin du, nahiz eta Getaferen aurka galdu (1-0) EA Sports Ligako azken jardunaldian. Kritiko agertu da denboraldi amaieragatik, batez ere atzetik datozenei eragindako "sufrimenduagatik".
Osasunak galdu egin du Getaferen aurka, baina Lehen Mailan jarraituko du (1-0)
Porrotaren ondoren, aurkari zuzenen emaitzen zain geratu dira. Gironaren eta Elxeren arteko berdinketak mesede egin dio talde nafarrari, horri esker beste urtebetez Lehen Mailan jarraituko baitu.
Lisci: “Taldea zelaian hilko da”
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak autokritika egin du eta adierazi du gaizki egin zutela pentsatuz 42 puntu bilduta nahikoa zela mailari eusteko. Edonola ere, taldea ondo dagoela eta Getaferen aurkako “finalean” gorritxoek dena emango dutela ziurtatu du.
Zer behar du Osasunak mailari eusteko?
Osasunak ez dauka ziurtatuta lehen mailan jarraitzea, eta Getaferen etxean jokatuko du ligako azken partida. Jose Bordalasen taldeak, berriz, Conference Ligan sartzea izango du lehian.
Ateak irekita entrenatuko du Osasunak ostiralean, Sadarren, 18:00etan, Getaferen aurkako partida erabakigarriaren aurretik
Osasunaren zaleek talde nafarrari bultzada emateko aukera izango dute, Coliseum estadioan jokatuko den partidaren bezperan; talde gorritxoak EA Sports Ligan eustea bilatuko du.
Kike Barja: “Konfiantzaz, gogoz eta motibazioz gaude"
Kike Barja Osasunaren jokalariak asteburu honetan Getaferen aurka jokatuko duten partida erabakigarriari buruz hitz egin du. Adierazpenak, gaztelaniaz.
Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea
Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, partidan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago.