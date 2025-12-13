Osasunaren harresiak ez dio Bartzelonaren erasoari eutsi (2-0)
Osasunak 2-0 galdu du Bartzelonaren aurka larunbat honetan Spotify Camp Noun jokatu den EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partida. Gorritxoek dena eman dute defentsan euren areara etengabe hurbildu den talde baten aurka, Raphinhak garaipenaren bi golak sartu dituen arte.
Lehen zatia Bartzelonaren bakarrizketa izan da, gorritxoen ateari eraso eginez etengabe. Ferranek sortu du arriskurik handiena; buruz gola sartzea ere lortu du, baina epaileak baliorik gabe utzi du gola jokoz kanpokoagatik.
Osasunari kosta egin zaio arriskua sortzea, eta lortu duenean kontraeraso azkarrekin egin du, aurkarien defentsa aurreratuaz baliatuta. Abagune argienak Budimirrek izan ditu, Joan Garciaren aurkako buruz burukoa barne, baina atezainak ondo jardun du jokaldia mozteko.
Gainerakoan, Nafarroako taldea ondo aritu da bere arean eta sendo defendatu du markagailua hutsean iritsi ahal izateko atsedenaldira.
Bigarren zatia hasi eta berehala, Victor Muñozek lasterketa izugarria egin du, eta gutxigatik kanpora joan zaion jaurtiketa batekin amaitu du. Bartzelonaren monopoliora itzuli aurretik Osasunak izan duen aukera argienetako bat izan da.
Gorritxoei defentsako lanera itzultzea tokatu zaie, eta dena eman dute helburu horrekin, aurkariaren jaurtiketa bakoitza estaliz, azkenean saihestezina zena gertatu den arte. Raphinhak baloia area kanpoan hartu eta jaurtiketa on batekin markagailua ireki du (1-0).
Osasunak estrategia aldatu du berdinketaren bila, baina kontrakoa gertatu da: Bartzelonak bigarren gola sartu du, Raphinhak bere bigarrena sartuz (2-0).
Azkenean, gorritxoen defentsa sutsuak ez du bere helburua lortu, eta porrot honekin sailkapeneko beheko postuetan jarraitzen dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Lisci: "Dena gerta daiteke futbolean, eta Bartzelonaren aurka saiatuko gara"
Osasuna taldeko entrenatzaileak larunbatean Bartzelonaren aurka EA Sports ligako 16. jardunaldian jokatuko duen partidaz hitz egin du.
Boyomok, Lucas Torrok, Aimar Orozek eta Arguibidek Bartzelonaren aurka jokatu ahalko dute, larunbatean
Osasunako lau jokalariek arazo fisikoak zituztela amaitu zuten Levanteren aurkako partida, aurreko astelehenean, baina Alessio Liscirendako eskuragarri egonen dira, Camp Noun jokatuko den partidan.
Iñigo Argibide: ''Amets bat izan da titularra izatea, eta gainera, irabazi dugu''
Iñigo Argibide Osasunako jokalaria pozik agertu da Levanteri irabazi ostean. Titular izatea amets bat izan dela berretsi du, berriz errepikatzea espero duela esateaz gain.
Osasunak garaipen sendoa lortu du Levanteren aurka, Sadarren (2-0)
Talde gorritxoak partida tinkoa sinatu du mailari eusteko lehia zuzenean, eta Levante are ukituago utzi du.
Osasunak Alykall Doumbia harrobiko aurrelari azkarrari kontratua 2029ra arte berritu dio
Gainera, talde gorritxoak 2031ra arte luzatu ahal izango du lotura profesionala. Jokalariaren etete-klausula 20 milioikoa izango da, eta 40 milioira igoko da lehen taldeko kide bada.
Valentin Rosierrek bere taldekideekin entrenatu du, Taxoaren
Osasunako jokalariak taldearekin entrenatu ahal izan du, hilabete eta erdi baino gehiago lesionatuta eman ondoren; horrela, hurrengo astelehenean berragertu ahalko litzateke, Levanteren aurkako partiduan.
Lisci kritiko agertu da bere taldearekin, garaipena eta sailkapena lortu arren
"Geldikako jokaldietan askoz kontzentratuago egon behar gara, partida berriro irekitzen utzi dugu baloi geldian eta bigarren jokaldietan. Ez nago pozik abantailaren kudeaketarekin, noski", azpimarrtu du gorritxoen entrenatzaileak Ebrori irabazi ondoren.
Errege Kopako Ebro vs Osasuna kanporaketako laburpena eta golak (3-5)
Osasunak Ebro kanporatu du, txapelketako bigarren kanporaketan, eta final zortzirenetarako sailkatu da. Raul Garcia de Harok bi gol sartu ditu, eta Moi Gomezek, Sheraldo Beckerrek eta Victor Muñozek, bana.
Osasunak Ebro menderatu du (3-5), kanporaketa bizi-bizian, eta Errege Kopako final hamaseirenetan da
Aragoiko taldeak hartu du aurrea, lehen zatiko azken jokaldian, baina, bigarren zatian, Osasunak, Raul Garciak sartutako bi golen eta Moi Gomezek, Beckerrek eta Victor Muñozek ere sartutako hiruren bidez, garaipena eskuratu du.