EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Osasunaren harresiak ez dio Bartzelonaren erasoari eutsi (2-0)

Gorritxoek dena eman dute defentsan euren areara etengabe hurbildu den talde baten aurka, Raphinhak garaipenaren bi golak sartu dituen arte.
BARCELONA, 13/12/2025.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal ante el defensa del Osasuna Alejandro Catena (d) durante el partido de la jornada 16 de LaLiga que FC Barcelona y Atlético Osasuna disputan este sábado en el Camp Nou. EFE/Andreu Dalmau
Bartzelonaren gol aukera bat. Argazkia: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Osasunak 2-0 galdu du Bartzelonaren aurka larunbat honetan Spotify Camp Noun jokatu den EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partida. Gorritxoek dena eman dute defentsan euren areara etengabe hurbildu den talde baten aurka, Raphinhak garaipenaren bi golak sartu dituen arte.

Lehen zatia Bartzelonaren bakarrizketa izan da, gorritxoen ateari eraso eginez etengabe. Ferranek sortu du arriskurik handiena; buruz gola sartzea ere lortu du, baina epaileak baliorik gabe utzi du gola jokoz kanpokoagatik.

Osasunari kosta egin zaio arriskua sortzea, eta lortu duenean kontraeraso azkarrekin egin du, aurkarien defentsa aurreratuaz baliatuta. Abagune argienak Budimirrek izan ditu, Joan Garciaren aurkako buruz burukoa barne, baina atezainak ondo jardun du jokaldia mozteko.

Gainerakoan, Nafarroako taldea ondo aritu da bere arean eta sendo defendatu du markagailua hutsean iritsi ahal izateko atsedenaldira.

Bigarren zatia hasi eta berehala, Victor Muñozek lasterketa izugarria egin du, eta gutxigatik kanpora joan zaion jaurtiketa batekin amaitu du. Bartzelonaren monopoliora itzuli aurretik Osasunak izan duen aukera argienetako bat izan da.

Gorritxoei defentsako lanera itzultzea tokatu zaie, eta dena eman dute helburu horrekin, aurkariaren jaurtiketa bakoitza estaliz, azkenean saihestezina zena gertatu den arte. Raphinhak baloia area kanpoan hartu eta jaurtiketa on batekin markagailua ireki du (1-0).

Osasunak estrategia aldatu du berdinketaren bila, baina kontrakoa gertatu da: Bartzelonak bigarren gola sartu du, Raphinhak bere bigarrena sartuz (2-0).

Azkenean, gorritxoen defentsa sutsuak ez du bere helburua lortu, eta porrot honekin sailkapeneko beheko postuetan jarraitzen dute.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Golak FC Bartzelona

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X