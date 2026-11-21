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El Eibar pierde ante el Atlético de Madrid y se sitúa a dos puntos del descenso (1-3)
El Eibar ha perdido 1-3 ante el Atlético de Madrid en Ipurua en la 12ª jornada de la Liga Moeve Femenina. Las madrileñas, con seis jornadas ganadas, suben provisionalmente a la segunda plaza de la Liga con la de hoy. Las armeras, por su parte, llevan siete partidos sin ganar en Liga y se encuentran a dos puntos de los puestos de descenso.
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