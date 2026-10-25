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El Eibar rescata un punto contra el Madrid CFF (2-2)
Euskaraz irakurri: Eibarrek puntu bat berreskuratu du Madrilen aurka (2-2)
El Eibar ha enderezado a medias el rumbo tras su traspié de la pasada jornada y ha rescatado un punto que parecía perdido ante un Madrid CFF que había encarrilado el encuentro en el primer tiempo con dos goles. Ángeles, recién ingresada al terreno de juego, ha recortado distancias y luego la delantera Carmen Álvarez ha establecido el definitivo empate.
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