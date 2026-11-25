Ulazia buru izan duen Eibarko akziodunen lehen batzarrak 13,9 milioiko aurrekontua onartu du
Batzarra Ipuruako prentsa aretoan egin dute, eta 50 akziodun baino gehiago izan dira aretoan bertan, eta beste hainbatek modu telematikoan parte hartu dute. Guztira, talde armagineko kapital sozialaren % 36,09 ordezkatuta egon da.
Eibarrek asteazken honetan egin du Akziodunen Ohiko Batzar Nagusia, Jon Ander Ulazia buru zuen lehena, eta 13,9 milioi euroko aurrekontua onartu du 2026-27 denboraldirako. Ulaziarekin batera, Joseba Unamuno ekonomia arloko arduraduna eta Beatriz Castelar zuzendaritzako idazkaria izan dira.
Batzarra Ipuruako prentsa aretoan egin dute, eta 50 akziodun baino gehiago izan dira aretoan bertan, eta beste hainbatek modu telematikoan parte hartu dute. Guztira, talde armagineko kapital sozialaren % 36,09 ordezkatuta egon da.
Jon Ander Ulaziak bere lehen Batzarrean hiru pertsona gogora ekarri nahi izan ditu, haien lana aitortuz: Amaia Gorostiza azken hamar urteetan presidente izan dena, Leire Barriuso, urtarrilean Kontseilua utzi zuena zortzi urte eta erdiren ondoren eta emakumezkoen futbolaren profesionalizazioan funtsezko pieza izan zena, eta Mikel Larrañaga, Fundazioko presidenteordetza Juan Luis Cruceleguiren esku utzi duena.
Presidenteak "aurreikusitako emaitzaren gaineko hobekuntza eta diru-sarreren igoera" nabarmendu ditu arlo ekonomikoan, baina oraindik "oreka lortzeko egiteko asko" dagoela ohartarazi du. Aurten inauguratu den Areitioko Kirol Hiria ere hizpide izan du. Bere ustiapenak klubaren hazkunde ekonomikoan lagunduko duela espero du.
Joseba Unamunok 2025-26ko ekitaldiko kontuak aurkeztu eta azaldu ditu. Klubak 3,89 milioi euroko galerak izan zituen, iazko Batzarrean onartutako aurrekontuan aurreikusitakoa baino 1,4 milioi gutxiago. Guztira, diru-sarrerak % 13 hobetu ziren, eta gastu guztiak % 3 murriztu ziren aurreko denboraldiarekin alderatuta.
Unamunok, gainera, 26-27 denboraldirako aurrekontua aurkeztu du, 13,4 milioiko diru-sarrerekin, 16,96 milioiko gastuarekin (ekitaldi honetako gastu erreala baino % 9 gutxiago) eta 3,56 milioiko galera iragarpenarekin, ekitaldi honetan baino 334.000 euro gutxiago.