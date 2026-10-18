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El Eibar se queda cerca de la remontada ante el Deportivo (2-3)
Euskaraz irakurri: Eibar markagailua iraultzetik gertu geratu da Deportivoren aurka (2-3)
El Eibar no ha podido hacer valer su condición de equipo revelación en este primer tramo de la temporada y ha caído ante el Deportivo A Coruña, que ha dominado con claridad a las gipuzkonas, aunque ha terminado pidiendo la hora.
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