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El Eibar se queda cerca de la remontada ante el Deportivo (2-3)

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Eibar-Deportivo
18:00 - 20:00
Jugada del Eibar Dépor. Foto: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Eibar markagailua iraultzetik gertu geratu da Deportivoren aurka (2-3)
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Última actualización

El Eibar no ha podido hacer valer su condición de equipo revelación en este primer tramo de la temporada y ha caído ante el Deportivo A Coruña, que ha dominado con claridad a las gipuzkonas, aunque ha terminado pidiendo la hora.

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