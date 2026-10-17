Luzapeneko penaltiak puntu bat salbatu du Eibarrentzat Mallorcaren aurka (1-1)
Martonek lehen penaltia huts egin ondoren, Ivan Gilek baloia sarera bidali du 94. minutuan jaurtitako bigarren penalti batean.
Hamaika metroek Eibar salbatu dute Ipuruan larunbat honetan Mallorcaren aurka jokatutako Hypermotion Ligako 10. jardunaldiko partidan (1-1).
Jokin Aranbarriren taldea bere mailaren azpitik egon den lehen zati kaskarraren ostean, Fuentesek markagailua ireki du bisitarientzat bigarren zatian. Armaginek berdinketa lortu ahal izan dute penalti batekin, Chetauyak txartel gorria ikusi duenean, baina Tenasek Martonen jaurtiketa gelditu du. Luzapenean, euskal taldeak bigarren aukera bat izan du beste penalti batekin, eta oraingoan Gilek baloia sarera bidali du puntu bat berreskuratzeko.
Partida hasi eta gutxira Mallorcak lehen aukera izan du Salaren jaurtiketa batekin, Magunagoitiaren eskuetara joan dena. Mallorcak sakontasun handiagoa erakutsi du bere erasoetan.
23. minutuan, Fuentesek azkar alde egin du bere markarengandik eta jaurtiketa indartsu bat egin du, ordura arteko aukerarik argiena, ezkerreko zutoinean jo duena.
Mallorcaren erakustaldia luzatuz joan da eta 32. minutuan Adrian Lisok beste aukera bikain bat izan du, Magunagoitiak pixka bat ukitu ondoren langa jo duena.
Bigarren zatian, Martonek Bautista ordezkatu du, eta lehen jokaldian arriskuarekin hurbildu da, armaginek atera egindako lehen jaurtiketarekin.
Mallorcak berehala eten du erreakzio-saiakera, 53. minutuan Lisok baloi bat lapurtu baitu armaginen zelaian eta Fuentesi erdiratu dio, hark gola sartzeko.
Eibarrek erreakzionatu egin du eta bi aukera izan ditu jarraian Adu Aresen eta Martonen bitartez. Aleix Garridoren jaurtiketa batek, desbideratuta irten ondoren, Eibar oraindik bizirik zegoela erakutsi du. Eta Arbillaren burukada bat 70. minutuan, langan jo du.
Partidako zortea 84. minutuan aldatu ahal izan da, epaileak penaltia adierazi ondoren, Johnek Ivan Gil lurrera bota ondoren. Martonek jaurti du, baina atezainak gelditu egin du.
Bisitariek defentsako lanak areagotu dituzte eta, Eibarrentzat dena galduta zegoela zirudienean, Adu Aresen area barruan egindako beste eraiste bati bigarren penalti bat ezarri diote.
Oraingoan Ivan Gilek bota du eta ez du huts egin, zurrun eta eskuineko zutoinean sartuz.
Berdinketaren golari esker, Eibarrek puntu bat berreskuratu du in extremis, Mallorcarengandik lau puntura jarraituz.