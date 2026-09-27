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Seidlek hiru puntuak lortu ditu Eibarrentzat Sevillan (0-1)

Iragarkia
Eibar femenino
18:00 - 20:00
Eibarreko jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: Eibar
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Seidlek partidaren azken txanpan egindako gol bakarti bati esker, Eibarrek hiru puntuak eskuratu ditu Jesus Navas zelaian, Sevillari 0-1 irabazita. Norgehiagoka trinkoa izan da, eta armaginen defentsako planteamenduak eta planteamendu taktikoak fruituak eman ditu, etxekoen punteria faltaren aurrean.

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