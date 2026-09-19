Eibarrek Eldense menderatu du, bigarren postuan jarraitzen du, eta bost garaipen jarraian daramatza (1-2)
Jokin Aranbarriren taldeak Eldako Nuevo Pepico Amat futbol zelaian irabazi du, Jon Magunazelaiak eta Ivan Gilek sartutako golei esker; hurrenez hurren, 28. eta 63. minutuetan izan dira gol horiek. Justin Smithek, 75. minutuan, Eldenseren gola egin du. Talde armaginak bikain segitzen du, eta soilik lider dabilen Castello ari da, oraingoz, puntu gehiago batzen.
Eibarrek Eldense menderatu du, 1-2, Nuevo Pepico Amat futbol zelaian, Eldan, 2026-2027 denboraldiko Hypermotion Ligako seigarren jardunaldian, larunbatean. Jon Magunazelaiak, 28. minutuan, eta Ivan Gilek, 63.ean, euskal taldearen golak sartu dituzte, eta Justin Smithek, 75. minutuan, Eldenserena egin du. Horrenbestez, sailkapenean, Eibarrek hamabost puntu ditu, eta bigarren postuan jarraitzen du; liderra den Castellok armaginek baino puntu bat gehiago du. Euskal taldeak bost garaipen jarraian daramatza, eta bikain segitzen du, bai jokoari bai emaitzei erreparatuta.
Eldenseren aurka jokatutako norgehiagokan, Eibar, berriro ere, ondo aritu da. Nabarmentzeko modukoa da Leo Messik Eldense erosi berri duela, eta Javi Calleja Alaveseko entrenatzaile ohiak aurreneko aldiz zuzendu duela talde hori. Gipuzkoako taldearen kontrolak 0-1ekoa ekarri du; Magunazelaiak sartu du, lehen ordu erdia bete baino pixka bat lehenago, eta hala iritsi da neurketa atsedenaldira, Eibar aurretik zebilela.
Ivan Gilek, gol eder bat sartuta, handitu egin du Eibarren abantaila, bigarren zatiko hamazortzigarren minutuan. Eldensek hamabi minuturen bueltan egin du 1-2koa, baina Eibarrek emaitzari eutsi dio, eta beste garaipen bat eskuratu du. Aranbarriren taldearen hurrengo aurkaria Las Palmas izango da, Ipuruan, hilaren 27an, igandez, 18:30ean.