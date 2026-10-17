Un penalti en el descuento salva un punto para el Eibar contra el Mallorca (1-1)



La primera ocasión al poco de comenzar el encuentro fue para el Mallorca con un tímido disparo de Sala que fue a las manos de Magunagoitia. El Mallorca mostraba algo más de profundidad en sus ataques.

En el minuto 23, Fuentes se fue con rapidez de su marcador Arbilla y conectó un potente disparo que pegó en la base del poste izquierdo, en la ocasión más clara hasta entonces.

El recital del Mallorca se fue ampliando en el tiempo y en el minuto 32 Adrián Liso tuvo otra excelente oportunidad que se estrelló en el larguero tras tocar ligeramente Magunagoitia.

En el segundo período, Martón sustituyó a Bautista y en la primera jugada se acercó con peligro con el primer tiro entre palos del partido para los armeros.

El Mallorca cortó pronto el intento de reacción ya que en el minuto 53 Liso robó un balón en campo armero y centró a Fuentes, que marcó a bocajarro a puerta vacía.