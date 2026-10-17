Un penalti en el descuento salva un punto para el Eibar contra el Mallorca (1-1)
Los once metros han salvado al Eibar en Ipurua este sábado en el partido de la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado ante el Mallorca (1-1).
Tras una mala primera parte en el que el equipo de Jokin Aranbarri ha estado por debajo de su nivel, Fuentes ha abierto el marcador para los visitantes en la segunda mitad. Los armeros han podido empatar con un penalti que ha acabado, además, con la expulsión de Chetauya, pero Tenas ha parado el lanzamiento de Martón. Ya en el descuento, el equipo vasco ha tenido una segunda oportunidad con otro penalti, y esta vez Gil ha mandado el balón a al red para rescatar un punto.
La primera ocasión al poco de comenzar el encuentro fue para el Mallorca con un tímido disparo de Sala que fue a las manos de Magunagoitia. El Mallorca mostraba algo más de profundidad en sus ataques.
En el minuto 23, Fuentes se fue con rapidez de su marcador Arbilla y conectó un potente disparo que pegó en la base del poste izquierdo, en la ocasión más clara hasta entonces.
El recital del Mallorca se fue ampliando en el tiempo y en el minuto 32 Adrián Liso tuvo otra excelente oportunidad que se estrelló en el larguero tras tocar ligeramente Magunagoitia.
En el segundo período, Martón sustituyó a Bautista y en la primera jugada se acercó con peligro con el primer tiro entre palos del partido para los armeros.
El Mallorca cortó pronto el intento de reacción ya que en el minuto 53 Liso robó un balón en campo armero y centró a Fuentes, que marcó a bocajarro a puerta vacía.
El Eibar reaccionó y dispuso de dos ocasiones seguidas por medio de Adu Ares y Martón, que a punto estuvieron de dar el empate a los locales. Un tiro poco después de Aleix Garrido, que salió desviado, demostró que el Eibar todavía estaba vivo. Y un cabezazo de Arbilla en el minuto 70 que golpeó en el travesaño.
La suerte del partido pudo cambiar en el minuto 84, tras señalar el árbitro un penalti por derribo de John a Iván Gil. Lo lanzó Martón pero lo detuvo el portero en primera estancia y el balón se estrelló luego en el travesaño.
Los visitantes intensificaron las tareas defensivas y, cuando todo parecía perdido para el Eibar, un nuevo derribo dentro del área de Adu Ares volvió a ser sancionado con un segundo penalti.
Esta vez lo lanzó Iván Gil, que ya no falló al meterlo muy ajustado, raso y al poste derecho.
El tanto del empate permitió al Eibar rescatar un punto in extremis que le mantiene cerca de la cabeza y a cuatro puntos de distancia del Mallorca.