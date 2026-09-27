Eibarrek garaipenen errekorra hautsi du eta lider dago Las Palmasi irabazita (3-2)
Talde armaginaren historian sei garaipen jarraian lortzen dituen lehen aldia da.
Eibarrek mugarri historikoa lortu du bere ibilbide profesionalean, seigarren garaipena lortu baitute jarraian, inoiz lortu ez duena. Las Palmasen aurka lortutako garaipenak (3-2), gainera, lehen postuan lo egiteko aukera ematen dio, Castellok egiten duenaren zain.
Partida indartsu hasi du Eibarrek Guruzetaren desmarkearekin, atezainaren aurrean jaurtiketa ahula egin duelarik lehen minutuan. Handik gutxira Adu Aresek area erditik bidali du baloia Caroren eskuetara.
7. minutuan, Adu Aresen jokaldi baten ondoren, bilbotarrak Madaren oinetan utzi du baloia, eta honek area kanpotik jaurtiketa ona bota du, atearen eskuinaldetik sartu dena (1-0).
Armaginek ez dute ospatzeko denborarik izan, hiru minutu geroago Adu Aresen beste asistentzia batek Alvaro Rodriguezen barnekaldi batekin amaitu baitu, baloia gurutzatu eta armaginen bigarren gola lortuz (2-0).
Eibarren hasiera distiratsuak saria izan du. Armaginek nahi bezala menderatu dute Las Palmas, erabat nokeatua.
Baina, 24. minutuan, Ivan Jaimeren pase on batek Pezzolesiren gol ikusgarri batekin amaitu du, baloia eskuinean jarriz, armaginen atezainaren eskuetatik urrun (2-1).
Bigarren zatia Las Palmas erasokorrago batekin hasi da, lehen aukera sortuz.
Baina Eibarrek asmatu du gehien eta 62. minutuan ia erabakita utzi du partida Martonek, Guruzetaren asistentzia bikaina ate ertzean markaz libre jaso ondoren (3-1).
Bisitarientzat dena galduta zegoela zirudienean, 85. minutuan Jefteren trebetasun jokaldi batek jokalari kanariarraren golarekin amaitu du (3-2).
Amaierara arte saiatu dira, baina 94. minutuan Iñakik bigarren txartel horia jaso du, partida etxekoentzat utziz.