EIBAR VS ATHLETIC (1-0)
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Iñaki Goikoetxea: “Oso partida borobila egin dugu"

Iragarkia
Iñaki Goikoetxea
18:00 - 20:00
Iñaki Goikoetxea, Eibarren entrenatzailea. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Eibarren entrenatzaileak Athleticen aurka lortutako garaipenaz (1-0) hitz egin du, Ipuruan jokatutako F Moeve Ligako laugarren jardunaldiko partidan. Bere jokalariek erakutsitako jokoa goraipatu du, eta Liga hasiera ona egiten ari direla adierazi du.

Futbola SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga Euskal Derbia

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