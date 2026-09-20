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Iñaki Goikoetxea: “Oso partida borobila egin dugu"
Eibarren entrenatzaileak Athleticen aurka lortutako garaipenaz (1-0) hitz egin du, Ipuruan jokatutako F Moeve Ligako laugarren jardunaldiko partidan. Bere jokalariek erakutsitako jokoa goraipatu du, eta Liga hasiera ona egiten ari direla adierazi du.
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