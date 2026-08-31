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Elijah Giftek Eibarren jokatuko du, Athleticek utzita

Futbolari nafarrak 30 partida jokatu zituen iragan sasoian RFEFko lehen mailan eta sei Youth Leaguen, Bilbao Athleticekin.

Elijah Giftek Eibarren jokatuko du aurtengo denboraldian.
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Elijah Giftek Eibarren jokatuko du denboraldi honetan, Athleticek utzita, talde armaginak astelehen honetan jakinarazitakoaren arabera.

Gift (Corella, 2006) 2023ko udan iritsi zen Lezamara, Liverpooletik, eta Gazte Mailan eta Basconian jokatu ondoren, iragan sasoian 30 partida jokatu zituen Bilbao Athleticekin RFEFko lehen mailan eta beste sei Youth Leaguean.

Bilboko taldeak zehaztu du, halaber, Lucas Sarasketa 19 urteko ezker hegaleko atzelariak Bilbao Athleticen jokatzeko akordioa adostu duela Eibarrekin. Sarasketak Athleticen beheko mailetan jokatu zuen 2018ra arte, eta 2025-2026 denboraldian 20 partida jokatu zituen Eibarko bigarren taldearekin, RFEFko bigarren mailan.

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