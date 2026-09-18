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Areitio kirol-hiria inauguratu dute, Eibarren
Eibarrek Areitio kirol-hiria inauguratu du ostiral goizean. Imanol Pradales lehendakariarekin batera, klub armaginarekin lotura estua duten hainbat ordezkarik hartu dute parte bertan. Goi-errendimenduko egoitzaz gain, 5 futbol-zelai ditu.
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