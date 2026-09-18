Ekitaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Areitio kirol-hiria inauguratu dute, Eibarren

Iragarkia
18:00 - 20:00
Areitio kirol-hiria
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek Areitio kirol-hiria inauguratu du ostiral goizean. Imanol Pradales lehendakariarekin batera, klub armaginarekin lotura estua duten hainbat ordezkarik hartu dute parte bertan. Goi-errendimenduko egoitzaz gain, 5 futbol-zelai ditu.

SD Eibar Hypermotion Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X