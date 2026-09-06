Eibarrek bere bolada ona luzatu du Granadari aise irabazita Ipuruan (3-0)
Armaginek hirugarren garaipena jarraian lortu dute Hypermotion Ligan lau jardunalditan, sailkapeneko goiko aldean kokatzeko. Ivan Gil, Adu Ares eta Jon Guruzeta izan dira golegileak.
Eibar bolada onean dago. Talde armaginak denboraldiko hirugarren garaipena eskuratu du Granada Ipuruan 3-0 menderatuta. Partidako golegileak Ivan Gil eta Adu Ares izan dira lehen zatian, eta Jon Guruzetak garaipena itxi du bigarren zatian. Hirugarren garaipena jarraian lortu du Eibarrek, eta Hypermotion Ligako sailkapeneko lehen postuetan kokatu da, 9 puntu bilduta.
Jokin Aranbarrik bi aldaketa egin ditu iragan asteburuan Andorran garaipena lortu zuen hamaikakoarekin alderatuta. Adu Ares txartel gorria ikusi zuen Jon Magunazelaiaren lekuan aritu da, eta Jon Bautista izan da taldeko erreferentzia Javi Martonen ordez.
Horrela, Eibarrek ezin hobeto hasi du partida. Adu Aresen lehen saiakera baten ostean, Ivan Gilek talde armagina aurreratu du 8. minutuan, area kanpotik egindako jaurtiketa indartsu batekin.
Eibarren bigarren gola atsedenaldiaren atarian heldu da, Adu Aresek oso modu dotorean definitu duenean area barrutik. Horrela, 2-0eko emaitzarekin heldu dira atsedenaldira.
Partida 58. minutuan erabaki da. Jon Guruzetak ondo baliatu du Alvaro Rodriguezek eskuinetik egindako erdiraketa bat.
Azken txanpan, Jair Amadorrek, atsedenaldian sartu ondoren, txartel gorri zuzena ikusi du baloia era arriskutsuan jokatzen saiatzeagatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Elijah Giftek Eibarren jokatuko du, Athleticek utzita
Futbolari nafarrak 30 partida jokatu zituen iragan sasoian RFEFko lehen mailan eta sei Youth Leaguen, Bilbao Athleticekin.
Sufrituta irabazi dio Eibarrek Andorrari (0-1)
Jokin Aranbarriren taldeak Aleix Garridok bigarren zatiaren hasieran sartu duen gola baliatu du 3 puntuak eskuratzeko, baina etxeko taldearen setioari eutsi behar izan dio, epaileak Jon Magunazelaia kanporatu ostean armaginak jokalari bat gutxiagorekin geratu baitira.
Alimata Belemek eman dio garaipena Eibarri luzapenean (1-0)
Eibarrek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Espanyoli 1-0 irabazita, Ipuruan jokatu den F Ligako partidan. Alimata Belemek sartu du armaginen gola, korner batean.
Sergio Alvarezek eskuineko hankako giharretan haustura du
Klubak eman du lesioaren berri, eta jokalari armagina tratamendu espezifikoa jasotzen ari da dagoeneko.
Alvaro Rodriguezek denboraldiko lehen garaipena eman dio Eibarri (1-0)
Armaginek Real Valladolid menderatu dute Ipuruan. Bisitariak hobeto aritu dira lehen zatian, baina Jokin Aranbarriren mutilek aurrerapausoa eman dute bigarrenean, eta azkenean nagusitu egin dira.
Eibarrek 1-3 galdu du Tenerife igo berriaren aurka
Armaginek Liga hasiera kaskarra izan dute Ipuruan, eta, Bautistaren golak markagailua berdindu duen arren, Kanarietako taldea nagusi izan da eta partida irabazi du.
Eric Perez, Eibarren lehen taldeko jokalaria
Aurrelaria 2001ean jaio zen Ermuan, eta kadete mailn iritsi zen talde armaginera. Eibarren bigarren taldearekin Bigarren RFEF mailara igo zen. Ondoren, harrobiko aurrelariak eskarmentua hartu du Alcorcon, Amorebieta eta Barakaldon utzita jokatuz.
Anaitz Arbilla: “Hasiera on bat izatea nik uste dut positiboa dela”
Eibar Teneriferen aurkako debuta prestatzen ari da. Talde armaginak igandean, 17:00etan, jokatuko du lehen partida. Anaitz Arbilla taldeko kapitainak hamaikagarren denboraldia hasiko du Eibarrekin. Ondo hastea garrantzitsua dela uste du.
Maria Carvajal, Eibarreko erdilari berria, Juventusek utzita
Corteganan (Huelva) jaio zen 2008an, eta 15 urterekin egin zuen debuta Lehen Mailan, Sporting Huelvarekin. Urtebeteko kontratua izango du talde armaginean.