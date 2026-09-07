2. jardunaldia
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Eibarrek puntu bikaina eskuratu du Real Madrilen etxean (0-0)

Iragarkia
Eibar, jokalariak, elkarrekin, ospakizuna
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iñaki Goikoetxearen taldeak, horrenbestez, lau puntu daramatza, Moeve F Ligan bi partida jokatuta. Igandean, Alfredo Di Stefano futbol zelaian, Eibarrek ahalegin handia egin du, eta, sari bezala, berdinketa eskuratu dute armaginek. 

Futbola Emakume kirolariak Real Madril Moeve F Liga SD Eibar

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