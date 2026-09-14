MOEVE F LIGA

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Eibarrek porrot gogorra izan du Badalonaren aurka, Ipuruan (1-4)

Iragarkia
Eibar vs Badalona
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gol guztiak bigarren zatian sartu dituzte. Uribek, Requenak eta Guijarrok, 48., 63. eta 67. minutuetan, 0-3koa jarri dute; Nerea Sanchezek 1-3koa sartu du, baina Paula Sanchezek Kataluniako taldearen laugarren gola lortu du, gerora. 

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