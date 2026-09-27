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Seidl caza los tres puntos para el Eibar en Sevilla (0-1)
Euskaraz irakurri: Seidlek hiru puntuak lortu ditu Eibarrentzat Sevillan (0-1)
Un solitario tanto de Seidl en el tramo final del partido ha permitido al Eibar llevarse los tres puntos del Estadio Jesús Navas tras imponerse por 0-1 al Sevilla, en un choque espeso donde el planteamiento defensivo y táctico del conjunto armero ha acabado dando sus frutos frente a la falta de puntería local.
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