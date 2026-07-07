Eibarrek Luis Lopezen kontratua 2029ra arte berritu duela iragarri du
Murtziako atezaina 2025eko ekainean iritsi zen armaginen taldera Mirandesetik eta azken denboraldi honetan Errege Kopako hiru partidak jokatu ditu.
Eibarrek jakinarazi du akordioa lortu duela Luis Lopez atezainarekin kontratua 2029ko ekainaren 30era arte luzatzeko. Murtziarra 2025eko ekainean iritsi zen Gipuzkoara, Mirandesetik, eta azken denboraldi honetan armaginek jokatu dituzten Errege Kopako hiru partidak jokatu ditu.
Klubetik adierazi dutenez, "atezaina balio bihurtu da armaginen aldagelaren barruan. Bere profesionaltasunak, prestutasunak eta entrenamenduetan maila igotzeko duen gaitasunak taldekideen garapenerako funtsezko aliatua izatea eragiten dute. Batasun horrek talde lehiakorra sortzen du, eta atezaina aktibo bihurtzen du bere dohainetatik haratago".
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