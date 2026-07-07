KONTRATU BERRITZEA

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Eibarrek Luis Lopezen kontratua 2029ra arte berritu duela iragarri du

Murtziako atezaina 2025eko ekainean iritsi zen armaginen taldera Mirandesetik eta azken denboraldi honetan Errege Kopako hiru partidak jokatu ditu.

(Foto de ARCHIVO) Luis Lopez of SD Eibar warms up during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Luis López, 2029ra arte berritua. Argazkia: EP.
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Eibarrek jakinarazi du akordioa lortu duela Luis Lopez atezainarekin kontratua 2029ko ekainaren 30era arte luzatzeko. Murtziarra 2025eko ekainean iritsi zen Gipuzkoara, Mirandesetik, eta azken denboraldi honetan armaginek jokatu dituzten Errege Kopako hiru partidak jokatu ditu.

Klubetik adierazi dutenez, "atezaina balio bihurtu da armaginen aldagelaren barruan. Bere profesionaltasunak, prestutasunak eta entrenamenduetan maila igotzeko duen gaitasunak taldekideen garapenerako funtsezko aliatua izatea eragiten dute. Batasun horrek talde lehiakorra sortzen du, eta atezaina aktibo bihurtzen du bere dohainetatik haratago".

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