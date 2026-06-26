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Eibarrek Thirsa de Meester aurrelaria fitxatu du 2028ra arte

Belgikarra 23 urtez azpiko selekzioarekin aritu da, eta KRC Genk Ladies taldetik dator armaginen erasoa indartzeko.

El Eibar femenino ficha a la delantera belga Thirsa de Meester

De Meester, armaginen koloreekin. Argazkia: SD Eibar.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek Thirsa de Meester (2006) jokalaria fitxatu duela iragarri du. Erasoko hegaleko jokalari gaztea KRC Genk Ladies taldetik dator, bertan ikasitakoari talde armaginean etekina ateratzeko asmoz..

Jokalari ausarta eta azkarra Belgikako 23 urtez azpiko selekzioarekin aritutakoa da, eta iaioa da erasoan erabakigarria izaten.

Gaztea izan arren, Belgikako Superligan minutuak pilatu ditu, eta Belgikako ligatik kanpoko lehen esperientzia Eibarkoa izango du.

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