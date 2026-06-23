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Anna Wellmann atezaina Eibarren arituko da 2026-2027 denboraldian, Bayern Munichek utzita

Atezain alemaniarrak, 31 urtekoa bera, bi aldiz irabazi du Bundesliga, eta, halaber, bere herrialdeko Kopan eta Superkopan ere izan da txapelduna. 2025-2026 denboraldian, Sporting Lisboan ibili da.

Anna Wellmann (SD Eibar)

Anna Wellmann, Eibarrek zabaldutako irudian.

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KIROLAK EITB

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Anna Wellmann atezain alemaniarra Eibarren arituko da 2026-2027 denboraldian, Bayern Munichek utzita, asteartean klub armaginak iragarri duenez. Wellmannek, 31 urtekoa bera, bi aldiz irabazi du Bundesliga, eta, halaber, bere herrialdeko Kopan eta Superkopan ere izan da txapelduna. 2025-2026 denboraldian, Sporting Lisboan ibili da.

Bayern Munichen eta Sporting Lisboan ez ezik, Eibarren atezain berria beste talde hauetan ere ibili da, bere ibilbidean: SpVgg Kaufbeuren, TSV Schwaben Augsburg, Bayer 04 Leverkusen eta FFC Turbine Potsdam.

Euskal klubaren esanetan, “ateari segurtasuna, lidergoa eta esperientzia emateko” heldu da Wellmann Eibarrera.

Halaber, Eibarrek iragarri du akordioa adostu duela Malen Urangarekin, jokalari donostiarraren kontratua eteteko.

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