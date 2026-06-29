Nahia Azpiazu, Eibarko jokalari berria
Eibarrek Nahia Azpiazu fitxatu du, armaginen defentsa indartzeko. Jokalari nafarrak 2028ko ekainera arte sinatu du kontratua.
Lagunakeko eta Mulier FCNko beheko mailetan hezi zen Azpiazu, eta 2020. urtean, Osasunak fitxatu zuen, gorritxoen bigarren taldean hasteko.
2024an, ordea, Osasunaren lehen taldearekin bat egin zuen. Orain, erdiko atzelariak Eibarren eskutik jokatuko du F Ligan lehen aldiz, datozen bi denboraldietan.
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