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Nahia Azpiazu, Eibarko jokalari berria

Nafarroako futbolariak 2028ko ekainera arte sinatu du talde armaginarekin.
Nahia Azpiazu, Eibarko jokalari berria

Nahia Azpiazu, Eibarren jokalari berria

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek Nahia Azpiazu fitxatu du, armaginen defentsa indartzeko. Jokalari nafarrak 2028ko ekainera arte sinatu du kontratua.

Lagunakeko eta Mulier FCNko beheko mailetan hezi zen Azpiazu, eta 2020. urtean, Osasunak fitxatu zuen, gorritxoen bigarren taldean hasteko.

2024an, ordea, Osasunaren lehen taldearekin bat egin zuen. Orain, erdiko atzelariak Eibarren eskutik jokatuko du F Ligan lehen aldiz, datozen bi denboraldietan.

SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga

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