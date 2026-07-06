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Eibarrek Jokin Aranbarri entrenatzaile berria aurkeztu du: “Ohore handia da; lana eta konpromisoa ez dira faltako”

Iragarkia
Jokin Aranbarri (Eibar)
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aranbarrik emozio handiz hitz egin du, Ipuruan, talde armagineko lehen taldeko aulkia bere gain hartzean: “Taldea asko gustatzen zait, egia esan”, nabarmendu du. 

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