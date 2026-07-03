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Jesus Crespo, “Pejiño", Eibarren lehen fitxaketa 2026-27 denboraldirako

Pejiñoren etorrerarekin Eibarrek erasoko profil moldakorra izango du, desoreka eta bertikaltasuna eragiteko gai izango dena.

Pejiño fichado por el Eibar
Jesus Crespo, "Pejiño". Argazkia: @SDEibar
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KIROLAK EITB

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Eibarrek eta Francisco Jesus Crespo Garciak, futbol munduan Pejiño ezizenez ezagunak, akordioa lortu dute hegaleko andaluziarra 2028. urtera arte talde armaginean aritzeko.

1996ko uztailaren 29an Barbaten (Cadiz) jaiotako 29 urteko jokalaria UD Las Palmastik iritsi da, azken denboraldietan talde kanariarreko erasoko jokalari garrantzitsuenetako bat izan ondoren. Mediku-azterketa gainditu ostean batuko da SD Eibarrera.

"Pejiño normalean eskuin hegalean aritzen da. Banakako jokaldietan duen gaitasunagatik, erregateagatik eta urrutiko jaurtiketengatik nabarmentzen da", adierazi du talde armaginak.

UD Las Palmasen 100 partida ofizial baino gehiago jokatu ditu, eta hamarretik gora gol eta asistentzia pilatu ditu. Andaluziako futbolean hezitako jokalariak Bigarren Mailan zein Lehen Mailan jokatzeko esperientzia du.

Haren etorrerarekin, Eibarrek bertikaltasuna eta desoreka emango dizkion erasoko jokalari moldakorra gehitu du bere plantillara.

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