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El EIbar anuncia la renovación de Luis López hasta 2029

El guardameta murciano llegó al conjunto armero en junio de 2025 procedente del Mirandés y esta última temporada ha jugado los tres partidos de Copa del Rey, cuajando grandes actuaciones.

(Foto de ARCHIVO) Luis Lopez of SD Eibar warms up during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Luis López, renovado hasta 2029. Foto: EP.
Euskaraz irakurri: Eibarrek Luis Lopezen kontratua 2029ra arte berritu duela iragarri du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con el portero Luis López para ampliar su contrato hasta el 30 de junio de 2029. El murciano llegó a tierras gipuzkoanas en junio de 2025 procedente del Mirandés y esta última temporada ha jugado los tres partidos de Copa del Rey que han disputado los armeros, cuajando grandes actuaciones.

Desde el club han declarado que “el guardameta se ha convertido en un valor dentro del vestuario armero. Su profesionalidad, su disposición y su capacidad para elevar el nivel en los entrenamientos hacen que sea un aliado clave para el desarrollo de sus compañeros. Esa es la unión que genera un grupo competitivo y que convierte al portero en un activo más allá de sus cualidades”.

Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion

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