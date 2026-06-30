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Ane Etxezarretak ez du Eibarren jarraituko

Beasaindarrak denboraldi bat jokatu du talde armaginean.

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Ane Etxezarretak talde armaginean amaitu du bere etapa
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ane Etxezarretak ez du Eibarren jarraituko datorren denboraldian, talde armaginean denboraldi bat jokatu ondoren. 

Defentsa beasaindarra 2025eko udan iritsi zen, Realetik, eta astearte honetan jakinarazi dute ez duela jarraituko, kontratua eten baita.

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