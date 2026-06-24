Eibarrek Aitana Zumarraga atzelaria sinatu du 2027ra arte, eskuin hegala sendotzeko
Futbolari nafarra Alhama CF ElPozo taldetik ekarri dute. Amigo eta Mulier taldeetan hazi zen, baina batez ere ibilbide luzea izan du Osasunan, gorritxo bezala 160 partida jokatu baitzituen sei denboralditan.
Eibarrek Aitana Zumarraga (Iruñea, 2001) jokalaria fitxatu du. Futbolari nafarra Alhama CF ElPozo taldetik dator. Atzelariak Iñaki Goikoetxeak zuzentzen duen taldearen eskuin hegala indartuko du, talde armaginak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Amigo Kirol Klubean eta Mulier Futbol Club Navarra taldean hezia, Aitanak ibilbide luzea egin zuen Osasunan, 160 neurketa jokatu baitzituen, tartean F Ligara igotzeko play-offak.
Talde gorritxoan sei denboraldi eman ondoren, joan den udan Alhama CF ElPozo taldera joan zen, maila gorenera jauzi egiteko.
Aitanak Eibarren F Ligako bere bigarren denboraldiari aurre egingo dio, eta talde armaginarekin sinatu du 2027ko ekainera arte sinatu du kontratua.
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