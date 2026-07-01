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Noe Fernandez, armagin berria

Erdilari avilestarrak 2028ra arte sinatu du Eibarko taldearekin.

Noe Fernandez
Noe Fernandez. Irudia: SD Eibar
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek Noe Fernandez fitxatu du, zelaiaren erdigunea indartzeko helburuarekin. 22 urteko jokalari asturiarrak 2028ra arte sinatu du kontratua.

Gijongo Sportingen harrobian hezia, hiru denboraldi egin zituen taldean. Ondoren, Cordoba CFra joan zen SE AEM taldean amaitu aurretik. Lehen Federazioko jokalari nabarmenetako bat izan da azken denboraldietan. Horren erakusle da 2024/2025 denboraldian AFE sarietan jokalari onenaren saria jaso izana.

Erdilariak lehen aldiz jokatuko du F Ligan, taldearen hitzetan, “armaginen erdiguneari kalitatea eta sendotasuna emateko”.

Futbola SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga

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