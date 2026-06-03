Adierazpenak

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Cesar Palacios: “Datorren denboraldiari pazientziaz eta egonkortasunez ekitea oso garrantzitsua dela uste dut”

Cesar Palacios, Eibar
18:00 - 20:00

Cesar Palacios, prentsaurrekoan

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Cesar Palacios Eibar futbol taldeko kirol zuzendariak prentsaurrekoan hitz egin du denboraldiaren eta taldearen etorkizunaren balantzea egiteko. Adierazpenak, gaztelaniaz.

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