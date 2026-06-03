Declaraciones
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

César Palacios: “Creo que es muy importante dar paciencia y estabilidad cara a la próxima temporada”

Cesar Palacios, Eibar
18:00 - 20:00
César Palacios, en la rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Cesar Palacios: "Datorren denboraldiari pazientzia eta egonkortasuna ematea oso garrantzitsua dela uste dut"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El director deportivo del Eibar, César Palacios, ha hablado en rueda de prensa para hacer balance de la temporada y del futuro del equipo.

Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X