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Astralagak, Iribarrenek, Facilak eta Morenok amaitu dute euren Eibarreko etapa

Eunate Astralagak, Amaia Iribarrenek, Garazi Facilak eta Emma Morenok amaitu dute euren lagapena, eta euren taldeetara itzuliko dira denboraldia amaitzean.
Iribarren, Moreno, Astralaga eta Fácila
Amaia Iribarren, Emma Moreno, Eunate Astralaga eta Garazi Facila. Irudia: SD Eibar
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

SD Eibarrek jakinarazi du Eunate Astralagak, Amaia Iribarrenek eta Garazi Facilak amaitu dutela Eibarren utzita aritzeko epea, eta Athletic Clubera itzuliko direla. Emma Moreno, berriz, Atletico Madrilera itzuliko da, talde armaginarekin zuen aldi baterako lotura amaitzean.

Astralaga, “atea indartzeko” iritsi zen taldera eta bi denboraldi egin ditu “armaginen babesle” izaten, 44 partida eta 3.900 minututik gora jokatuta. Bestalde, Iribarren "jokalari garrantzitsu bihurtu da armaginen zelai erdian" F Liga eta Erreginaren Koparen arteko 26 partidetan parte hartu ondoren. Fácila "eskuin hegaleko jokalari nabarmenetakoa bihurtu da”, 27 partida jokatu baititu, guztiak titular gisa, 2.300 minututik gora pilatuta. Moreno joan den udan iritsi zen Atletico Madriletik, 19 urtez azpiko Europako txapeldun izan ostean, eta "denboraldian zehar pieza garrantzitsua" izan da, 1.500 minutu baino gehiago pilatuz.

Klubak eskerrak eman nahi izan dizkie futbolariei, "klubean izan duten konpromisoagatik eta erakutsi duten profesionaltasunagatik, eta zorterik handiena opa die etorkizuneko erronketan".

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