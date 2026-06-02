CESIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Astralaga, Iribarren, Fácila y Moreno ponen fin a su etapa en el Eibar

Eunate Astralaga, Amaia Iribarren, Garazi Fácila y Emma Moreno terminan su cesión y volverán a sus respectivos equipos al finalizar la temporada.

Iribarren, Moreno, Astralaga eta Fácila

Amaia Iribarren, Emma Moreno, Eunate Astralaga y Garazi Fácila. Imagen: SD Eibar

Euskaraz irakurri: Astralagak, Iribarrenek, Facilak eta Morenok amaitu dute euren Eibarreko etapa
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La SD Eibar ha comunicado que Eunate Astralaga, Amaia Iribarren y Garazi Fácila han concluido su periodo de cesión en el Eibar y regresarán al Athletic Club, mientras que Emma Moreno volverá al Atlético de Madrid tras finalizar su vínculo temporal con el conjunto armero.

En el caso de Astralaga, la “guardameta de garantías” ha completado dos temporadas en Ipurua, donde ha disputado 44 encuentros y ha superado los 3.900 minutos de juego. Por su parte, Iribarren se ha “consolidado como una pieza importante en el centro del campo” tras participar en 26 partidos entre Liga F y Copa de la Reina. Fácila se ha convertido en “una de las jugadoras más destacadas en la banda derecha”, al haber jugado 27 encuentros, todos ellos como titular, acumulando más de 2.300 minutos. Mientras tanto, Moreno, que llegó el pasado verano desde el Atlético de Madrid tras proclamarse campeona de Europa sub-19, ha sido “una pieza importante” superando los 1.500 minutos sobre el césped.

Desde el club han querido mostrar su reconocimiento a las futbolistas, agradeciendo “el compromiso y la profesionalidad mostrados durante su etapa en el club y les desea la mayor de las suertes en sus futuros retos”.

Fútbol SD Eibar Mujeres deportistas Athletic Club Liga F Moeve

Te puede interesar

Beñat San José en rueda de prensa antes del partido contra el Castellón
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Beñat San José: “El Castellón en su casa es un rival muy difícil”

El entrenador del Eibar habla en la previa del partido que su equipo jugará en Castalia frente al Castellón el domingo. San José ha querido poner en valor la calidad y el poderío de sus rivales, y espera poder ver las señas de identidad del Eibar de siempre. Cree que su plantel debe ser "agresivo" para conseguir la victoria y maximizar sus opciones de poder disputar el play-off. También analiza las bajas de los suyos.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X