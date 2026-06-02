Astralaga, Iribarren, Fácila y Moreno ponen fin a su etapa en el Eibar

La SD Eibar ha comunicado que Eunate Astralaga, Amaia Iribarren y Garazi Fácila han concluido su periodo de cesión en el Eibar y regresarán al Athletic Club, mientras que Emma Moreno volverá al Atlético de Madrid tras finalizar su vínculo temporal con el conjunto armero.

En el caso de Astralaga, la “guardameta de garantías” ha completado dos temporadas en Ipurua, donde ha disputado 44 encuentros y ha superado los 3.900 minutos de juego. Por su parte, Iribarren se ha “consolidado como una pieza importante en el centro del campo” tras participar en 26 partidos entre Liga F y Copa de la Reina. Fácila se ha convertido en “una de las jugadoras más destacadas en la banda derecha”, al haber jugado 27 encuentros, todos ellos como titular, acumulando más de 2.300 minutos. Mientras tanto, Moreno, que llegó el pasado verano desde el Atlético de Madrid tras proclamarse campeona de Europa sub-19, ha sido “una pieza importante” superando los 1.500 minutos sobre el césped.

Desde el club han querido mostrar su reconocimiento a las futbolistas, agradeciendo “el compromiso y la profesionalidad mostrados durante su etapa en el club y les desea la mayor de las suertes en sus futuros retos”.